به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سرهنگ علی توکلی گفت: در راستای تداوم طرح‌های امنیت محله‌محور و ارتقای احساس امنیت اجتماعی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اشنویه طی چند مرحله عملیات ضربتی موفق به دستگیری سه خرده‌فروش مواد مخدر و پنج معتاد شدند.

وی افزود: همچنین در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح شهرستان، مأموران انتظامی و پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی دقیق، چهار سارق حرفه‌ای را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اشنویه تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.