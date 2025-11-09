بازار برق بورس انرژی ایران در هفدهمین روز آبان میزبان دادوستد یک میلیارد و ۲۱۱ میلیون و ۲۲۸ هزار کیلووات ساعت برق بود، این معاملات مجموع ارزشی معادل هزار و ۹۳۲ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال را در بازار برق بورس انرژی ایران رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بورس انرژی ایران، تابلو مشتقه برق در روز گذشته میزبان فروش ۸۱۴ میلیون و ۲۸۶ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل سلف بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۱۰۹ میلیارد ریال انجامید.

در این روز ۳۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلووات ساعت دیگر برق فیزیکی نیز در تابلو فیزیکی برق دادوستد شد؛ این معامله نیز به ثبت مجموع ارزشی معادل ۵۹۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال انجامید.

در بازار برق سبز نیز ۳ میلیون و ۸۲۱ هزار کیلووات ساعت برق سبز تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز دادوستد شد و این فروش نیز مجموع ارزشی معادل ۱۹۵ میلیارد ریال را رقم زد.

تابلو فیزیکی برق سبز نیز میزبان دادوستد ۷۲۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود که این میزان برق نیز به شکل فیزیکی در این تابلو دادوستد شد و این معاملات مجموع ارزشی معادل ۳۶ میلیارد ریال را به همراه داشت.