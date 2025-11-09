به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی شکایت آرمان رمضانی از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۱۸۱ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت مهرداد هاتفی راد از باشگاه فولاد زرند ایرانیان، کمیته وضعیت با توجه به سازش طرفین دعوی خواهان را مردود اعلام کرد.

با توجه به شکایت رضا صادقی از باشگاه کشت و صنعت پادیاب خلخال، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.