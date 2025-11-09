آغاز ترمیم مدارس آسیبدیده سپیدان
ترمیم مدارس آسیبدیده سپیدان در کمتر از ۲ ماه انجام می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، ضمن بررسی وضعیت سازهها پس از زلزله اخیر سپیدان، از آغاز عملیات ترمیم و نوسازی خبر داد و گفت: مدارس در کمتر از دو ماه به شرایط عادی بازمیگردند و روند آموزشی بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
محسن کلاری ابتدا در دبیرستان دخترانه نرجس شهر اردکان حضور یافت و از بخشهای آسیب دیده ساختمان این مدرسه بازدید کرد.
کلاری در این بازدید گفت: این ساختمان نیاز به تعمیرات جزئی دارد لذا با هماهنگی با اداره کل نوسازی مدارس ترمیم آن را در اسرع وقت در دستور کار قرار میدهیم.
کانون فرهنگی تربیتی شهید زمانی سپیدان دومین مکانی بود که مدیر کل آموزش و پرورش از آن بازدید کرد ودراین بازدید گفت: این کانون باید به صورت کامل نوسازی و قسمتی از آن نیزبرای ایجاد درآمد پایدار برای برنامههای فرهنگی تربیتی دانش آموزان، تجاری سازی شده و بخش دیگر نیز ساختمان جدیدکانون احداث شود.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس سپس در هنرستان شهید پیروز بخت حضور یافت واز آسیب وترک خوردگی دیوار مشرف بر زمین چمن این مدرسه بازدید وبلافاصله دستور به حضورکارشناسان فنی و متخصصان ساختمان از این هنرستان، برای اصلاح این مشکل را صادر کرد.
کلاری درحاشیه این بازدیدها گفت:خوشبختانه زلزله وپس لرزههای آن به حدی نبوده که خسارت زیادی را به جای بگذارد، اما در اولین فرصت جلسهای مشترک با اداره کل نوسازی مدارس استان تشکیل و بازسازی موارد آسیب دیده در دستور کار قرار میگیرد.
کلاری خاطرنشان کرد: با توجه به محدود بودن موارد آسیب دیده، ترمیم آنها کمتر از یکی دوماه طول خواهد کشید و مدارس مذکور به روال عادی خود باز میگردند.