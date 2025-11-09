به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح امروز با میانگین ۱۲۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۲۷، پارک زمزم ۱۲۶، بزرگراه خرازی ۱۱۲، دانشگاه صنعتی ۱۱۵، سپاهان‌شهر ۱۰۷، خیابان فرشادی ۱۴۱، بولوار کاوه ۱۰۵، میرزا طاهر ۱۲۷ و هزار جریب ۱۰۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه رهنان با عدد ۱۵۹، خیابان فیض ۱۵۲، کردآباد و ولدان ۱۵۸ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد و در ایستگاه‌های رودکی و زینبیه قابل قبول است.

شاخص هوای خمینی‌شهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در قهجاورستان ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین غبار صبحگاهی پدیده غالب مناطق مرکزی استان تا پایان هفته خواهد بود که کاهش کیفیت هوا را به دنبال دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.