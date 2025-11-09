نایب قهرمانی بانوی قزوینی در مسابقات پاراسنگ نوردی قهرمانی کشور
خبرهایی از نایب قهرمانی بانوی استان در مسابقات پاراسنگ نوردی قهرمانی کشور تا اعزام ملی پوشان تیراندازی با کمان به مسابقات قهرمانی آسیا با هدایت سرمربی آبیکی را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
مینا کلهر در کلاس B این رقابتها پس از سنگنورد تهران بر سکوی دومی ایستاد.
این رقابتها به میزبانی تهران برگزار شد.
اعزام ملی پوشان تیراندازی با کمان به مسابقات قهرمانی آسیا با هدایت سرمربی آبیکی
تیم کامپوند کشورمان با هدایت اسماعیل عبادی راهی بنگلادش شد.
مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان از فردا به مدت ده روز در بنگلادش آغاز خواهد شد.
بانوی کبدی کار استان در اردوی تیم ملی
کادرفنی تیم کبدی بانوان، زهرا خدابنده لو را به اردو دعوت کرد.
ملی پوشان از امروز تا بیست و چهارم آبان تمرینات خود را در تهران پیگیری میکنند.
تیم ملی کبدی بانوان برای مسابقات جهانی بنگلادش آماده میشود.