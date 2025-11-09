در جریان معاملات امروز شنبه ۱۸ آبان، رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران شاهد عرضه گسترده فرآورده‌های زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: در رینگ بین‌الملل نیز ۶ هزار تن اکستراکت شرکت نفت ایرانول به‌عنوان یکی از عرضه‌های مهم صادراتی روی تابلو می‌رود.

در میان عرضه‌های رینگ داخلی، از نظر حجم، ۴ هزار تن آیزوفید شرکت پالایش نفت شیراز، ۳ هزار تن سی‌او شرکت پالایش نفت آبادان، ۲ هزار تن هگزان شرکت پالایش نفت امام خمینی و ۲ هزار تن ال‌سی‌او شرکت پالایش نفت آبادان از مهم‌ترین عرضه‌ها به شمار می‌روند.

ثبت ارزش ۲.۴ هزار میلیارد ریالی در معاملات روزانه

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۲ هزار و ۴۱۱ میلیارد ریال در روز ‌شنبه هفدهم آبان رسید؛ این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزارهای مالی بود. رینگ داخلی بازار فیزیکی سهمی ۳ درصدی، بازار برق سهمی ۸۰ درصدی و دادوستدهای مربوط به ابزارهای مالی نیز سهمی ۱۷ درصدی از کل ارزش معاملات روزانه ثبت شده در این بازار داشتند.

فولاد خوزستان در صدر برترین فروشندگان رینگ داخلی

بررسی داده‌های معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش مجموعا هزار و ۲۶ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی و ثبت مجموع ارزشی معادل ۶۹ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال در این رینگ طی روز هفدهم آبان حکایت دارد.

شرکت فولاد خوزستان در این روز ۷۷۰ تن نیتروژن مایع را با قیمت پایه‌ای برابر ۷۳ هزار و ۶۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی عرضه کرد. برای این محصول تقاضایی ۵۰۶ تنی از سوی مشتریان به ثبت رسید و به این ترتیب ۵۰۶ تن نیتروژن مایع در قیمت پایه دادوستد شد و این معامله با ثبت مجموع ارزشی معادل ۳۷ میلیارد ریال در صدر برترین فروشندگان رینگ داخلی بازار فیزیکی در اولین روز کاری هفته قرار گرفت.

رینگ ابزارهای مالی

مجموع ارزش ریالی مربوط به ابزارهای مالی به ۴۰۹ میلیارد و ۴۲ میلیون ریال در هفدهم آبان رسید. این ارزش مربوط به معاملات ثبت شده در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران بود.

تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار میزبان دادوستد ۱۱ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۸۷۰ واحد صندوق سینرژی بود، این دادوستد مجموع ارزشی معادل ۲۴۳ میلیارد و ۳۵۱ میلیون ریال را رقم زد.

معامله یک میلیون و ۴۸۵ هزار و ۳۳۶ ورقه گواهي صرفه جويي برق اوج۰۴۱۲ در تابلو گواهی صرفه‌جویی انرژی در بازار اوراق بهادار نیز به ثبت مجموع ارزشی معادل ۷۴ میلیارد ریال انجامید.

تابلو گواهی ظرفیت در بازار اوراق بهادار نیز در اولین روز کاری هفته میزبان دادوستد یک میلیون و ۴۸ هزار ورقه گواهی ظرفیت نقدی بود که این معاملات نیز به ثبت مجموع ارزشی معادل ۹۱ میلیارد ریال انجامید.