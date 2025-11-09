پخش زنده
از ۹۳ دانشآموز برگزیده استان چهارمحال و بختیاری در جشنوارههای فرهنگی و هنری کشور تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش استان گفت: دانشآموزان برگزیده استان در جشنوارههای «فردا»، «کتابنوش» و «همصدا» موفق به کسب رتبههای برتر کشوری شدند و برای شرکت در آیین اختتامیه این جشنوارهها به استان اصفهان اعزام شدند.
وی افزود:: تقویت روحیه رقابت سالم، گسترش شبکههای هماندیشی میان دانشآموزان مستعد و ایجاد فرصتهای آموزشی از اهداف مهم این اعزام و حضور در جشنوارههای فرهنگی و هنری کشور است.
رئیس اداره فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش استان گفت: این جشنوارهها فرصتی ارزشمند برای شناسایی و پرورش استعدادهای برتر دانشآموزی و نیز تقویت همبستگی میان نسل جوان است تا آیندهسازان کشور با بهرهگیری از آموزشهای فرهنگی و هنری، گامهای مؤثری در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی بردارند.