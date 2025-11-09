به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور رأی بخش سوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بر اساس آرای صادره تا این لحظه، شش نفر از متهمان حقیقی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و ایجاد رمز ارز جعلی، به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

القاصی مهر افزود: همچنین شرکت «بادران گستران» به عنوان شخص حقوقی، به ممنوعیت از فعالیت شغلی در حوزه رمزارز به مدت دو سال محکوم شد.