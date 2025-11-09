به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مجید نظری گفت: رانندگان و صاحبان دستگاه‌های مکانیکی و کشاورزی، اعم از بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر، کامیون، تراکتور مطلع باشند هر گونه فعالیت اعم از شخم و شیار، حفاری، خاکبرداری و خاکریزی، کانال کشی، جاده سازی، تخلیه نخاله، حمل چوب آلات و محصولات جنگلی و مرتعی در اراضی منابع طبیعی «اراضی ملی» بدون اخذ مجوز از اداره منابع طبیعی ممنوع است.

وی افزود: در صورت مشاهده هر گونه فعالیت، متخلف تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به مراجع قضائی معرفی می‌شود.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه قطع درخت و تولید زغال، قاچاق چوب و زغال، تخریب، تصرف و زمین خواری گزارش‌های خودشان را به شماره تلفن رایگان ۱۵۰۴ و سامانه ۱۳۹ اطلاع دهند.