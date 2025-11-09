پخش زنده
امروز: -
فصل اول سریال «مهیار عیار» با کیفیت ۴K-HDR از شبکه پیشران فراتر و برنامه «نصرالله» نیز که به نقش رسانه ملی در تبیین تحولات منطقه می پردازد، از شبکه چهار سیما روانه پخش می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال تاریخی «مهیار عیار» محصول سیما فیلم، جمعه تا سهشنبه، ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه فراتر پخش میشود.
سریال تاریخی «مهیار عیار» یک سریال داستانی تاریخی محصول سیما فیلم است که در سال ۱۴۰۳ به کارگردانی «سید جمال سیدحاتمی»، با نویسندگی «محمدرضا محمدینیکو» و تهیهکنندگی «بهروز مفید» ساخته شده است.
داستان در دوران صفویه و در شهرهای یزد و اصفهان روی میدهد و دربارهٔ راهزنی است به نام مهیار که در شهر یزد قرار است به دار آویخته شود.
اما، پای چوبه دار خواهش میکند مادرش را دیدار کند؛ جوانمردی برای اینکه راهزن به خواستهاش برسد، وساطت میکند و این کار باعث میشود که او دچار تحول شده و به سمت عیاری روی بیاورد.
مهیار از مهارت و ذکاوت خوبی برخوردار است و به مرور با مشکلاتی که در شهر اصفهان و در محله خود (محله دردشت) برای مردم، داروغه و… اتفاق میافتد، درگیر میشود و هر بار داستان جدیدی روایت میشود...
در این مجموعه بازیگرانی نظیر کامران تفتی، متین ستوده، سیامک صفری، بهنام تشکر، رؤیا میرعلمی و آشا محرابی به ایفای نقش پرداختهاند.
این درامِ تاریخی قرار است هر هفته جمعه تا سهشنبه، ساعت ۲۲:۰۰ با کیفیت ۴K-HDR از آنتن شبکه فراتر پخش شود.
تکرار این مجموعه نمایشی روز بعد ساعت ۲:۰۰ بامداد، ۱۰:۳۰ صبح و ۱۶:۰۰ روی آنتن میرود و همچنین آخر هفته، به ترتیب در ساعات ۱۰:۳۰ صبح، ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰ بازپخش میشود.
برنامه تلویزیونی «نصرالله»
برنامه تلویزیونی «نصرالله» از شبکه چهار سیما با رویکردی تحلیلی و مستندسازانه، به بررسی ابعاد مختلف جریان مقاومت در جهان اسلام میپردازد.
این برنامه که تاکنون بیش از ۱۵۵ قسمت از آن پخش شده، شنبه تا دوشنبه و چهارشنبهها از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳ به صورت زنده روی آنتن میرود و حتی در روزهای بحران و جنگ نیز پخش آن بدون وقفه ادامه داشته است.
تهیه کنندگی «نصرالله» را محمدعلی شجاعیفرد و اجرای برنامه را عطاءالله بیگدلی و ابوذر یاسری عهدهدار هستند.
این برنامه قالبی مجلهای دارد و محور اصلی آن مفهوم «مقاومت» است؛ مقاومتی که در این برنامه نه صرفاً بهعنوان پدیدهای نظامی، بلکه بهمثابه جریانی فرهنگی، اجتماعی و فکری مورد واکاوی قرار میگیرد.
این برنامه تلاش میکند با بهرهگیری از گفتوگوهای تخصصی، گزارشهای میدانی و مرورهای تاریخی، تصویری جامع و تحلیلی از جریان مقاومت و بازیگران آن در جوامع اسلامی ارائه دهد.
از اهداف اصلی «نصرالله» میتوان به تبیین جریان مقاومت در کشورهای اسلامی، معرفی نقش و جایگاه بازیگران مختلف آن، تقویت وحدت فرهنگی و سیاسی در میان جوامع اسلامی و برجستهسازی ابعاد فرهنگی و اجتماعی این جریان اشاره کرد.
در کنار این اهداف، برنامه در برخی بخشها به طرح دیدگاههای منتقد جریان مقاومت نیز میپردازد تا نگاهی تحلیلیتر و چندجانبهتر به موضوع ارائه دهد.
در بخشهای مختلف این برنامه، چهرههای شاخص فکری و سیاسی از جمله علیمحمد نائینی، علیرضا زاکانی، سیدمحمود نبویان، آیتالله تحریری، محمدحسین رجبی دوانی، شهریار زرشناس، روحالله متفکرآزاد، مرتضی گودرزی دیباج، فهیمه فرهمندپور، سیدهادی سیدافقهی، سیداحمد عبودتیان، هانی ایرانمنش، محمدرضا مجیدی و علی باقریکنی حضور یافتهاند و هر یک از منظر تخصصی خود به تبیین ابعاد مختلف مقاومت پرداختهاند.
گزارشهای میدانی «نصرالله» نیز به سراغ جوامع مختلف اسلامی رفته و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و زیستی مردم آن مناطق را روایت میکند؛ جوامعی که مقاومت بخشی از هویت جمعی و فرهنگیشان شده است.
در این گزارشها از هنر، ادبیات، آیینها و سبک زندگی مردم سخن گفته میشود تا پیوند میان فرهنگ و مقاومت به تصویر کشیده شود.
انتخاب نام «نصرالله» نیز واجد معانی نمادین و فرهنگی است. از نظر لغوی، «نصرالله» به معنای «یاری خدا» و «پیروزی الهی» است؛ مفهومی که با امید، پایداری و ایمان پیوند میخورد. از منظر اجتماعی و سیاسی نیز این نام یادآور گفتمان مقاومت در جهان اسلام است و بار معنایی ویژهای برای مخاطبان دارد.
این برنامه در کنار رویکرد فرهنگی و تاریخی خود، نقشی مهم در بازنمایی تحولات منطقه و ارائه تحلیل صحیح از رخدادهای جهان اسلام ایفا میکند.
در شرایطی که روایتهای رسانهای جهانی اغلب از زاویه قدرتهای مسلط شکل میگیرد، حضور برنامههایی، چون «نصرالله» در رسانه ملی، فرصتی برای تبیین مستقل واقعیتها و بازسازی درک عمومی از تحولات منطقه است.