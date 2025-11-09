به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدحسین زندویان اظهار داشت: این رویداد فرهنگی با هدف ترویج معارف رضوی در میان نسل کودک و نوجوان، شناسایی نویسندگان خلاق و تولید محتوای فاخر ادبی در زمینه فرهنگ رضوی برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: موضوعات جشنواره شامل «فرهنگ و معارف رضوی»، «سبک زندگی رضوی»، «فرهنگ زیارت»، «جلوه‌های مهرورزی در سیره امام رضا (ع)»، «امام رضا (ع) و خانواده با تأکید بر کودکان و نوجوانان» و «امام رضا (ع)، عالم آل محمد (ص)» است.

زندویان گفت: این جشنواره در دو گروه سنی کودک (تا ۱۲ سال) و نوجوان (۱۲ تا ۱۸ سال) برگزار می‌شود و هر نویسنده می‌تواند حداکثر سه اثر در هر گروه سنی ارسال کند. آثار باید به زبان فارسی، منطبق با قواعد داستان‌نویسی و دارای مالکیت فکری از سوی نویسنده باشند.

وی بیان کرد: داوری آثار بر اساس معیارهایی، چون نوآوری در موضوع، کیفیت زبانی، پردازش هنرمندانه و تناسب با گروه سنی انجام می‌شود و آثار اقتباسی از منابع تاریخی و حدیثی با ذکر منبع، از امتیاز ویژه برخوردار خواهند بود.

زندویان اضافه کرد: ثبت‌نام و ارسال آثار از طریق تارنمای «شمس توس» به نشانی shamstoos.ir و سامانه portal.shamstoos.ir انجام می‌شود و پاسخگویی به پرسش‌ها از طریق شماره ۰۹۳۷۶۵۸۲۶۴۵ و دبیرخانه جشنواره در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر صورت می‌گیرد.

وی گفت: آخرین مهلت ارسال آثار نیمه نخست دی‌ماه ۱۴۰۴، زمان داوری در نیمه دوم همان ماه و آیین اختتامیه نیز در نیمه دوم بهمن‌ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

زندویان یادآور شد: در مراسم اختتامیه از برگزیدگان بخش‌های مختلف با اهدای تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جوایز نقدی تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال تقدیر می‌شود.