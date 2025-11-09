به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تولیت آستان قدس رضوی گفت: شورای فرهنگ عمومی با رویکرد ارشادی نمی‌تواند به این موضوع ورود کند بلکه با اقداماتی که ضمانت اجرایی دارد باید برای سامان‌دهی معماری شهر اقدام و ارشاد را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار کند.

آیت الله احمد مروی افزود: همه نهاد‌ها در ساخت و ساز‌های نامتناسب در مشهد سهیم هستند و باید جلوی ساخت و ساز‌های نامتناسب با فرهنگ دینی در شهر را بگیرند و همه پای کار بیایند.

تولیت آستان قدس رضوی هفتم آبان ماه در شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی نیز نسبت به ساخت شهرک‌ها، مال‌ها، بازار‌ها و آپارتمان‌ها و ساختمان‌هایی که بعد از انقلاب در مشهد ساخته شده اما تناسبی با شهر حضرت رضا (ع) ندارد،انتقاد کرده بود.