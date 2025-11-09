پخش زنده
نصب چراغ خطر و برچسبهای شبرنگ بر روی تراکتورهای روستایی شهرستان راز و جرگلان برای کاهش تصادفات اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ با هدف پیشگیری از تصادفات و افزایش ایمنی در جادههای روستایی، طرح نصب چراغ خطر و برچسبهای شبرنگ بر روی تراکتورهای فعال در شهرستان راز و جرگلان اجرا شد.
در همین راستا و بر اساس مصوبه شورای ترافیک شهرستان با همکاری فرمانداری، و مشارکت بخشداریغلامان، اداره راهداری، پلیس راه، شورای اسلامی و دهیاری تازه قلعه، اجرای طرح نصب چراغ خطر و شبرنگ در روستای تازهقلعه به صورت نمادین اجرا میشود.