به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ با هدف پیشگیری از تصادفات و افزایش ایمنی در جاده‌های روستایی، طرح نصب چراغ خطر و برچسب‌های شبرنگ بر روی تراکتور‌های فعال در شهرستان راز و جرگلان اجرا شد.

در همین راستا و بر اساس مصوبه شورای ترافیک شهرستان با همکاری فرمانداری، و مشارکت بخشداری‌غلامان، اداره راهداری، پلیس راه، شورای اسلامی و دهیاری تازه قلعه، اجرای طرح نصب چراغ خطر و شبرنگ در روستای تازه‌قلعه به صورت نمادین اجرا می‌شود.



