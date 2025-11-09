پخش زنده
طرح ملی شناسایی و بازگرداندن جاماندگان از تحصیل بهصورت آزمایشی از استان سیستان و بلوچستان آغاز و هدف آن کاهش آمار بازماندگان تا کمترین میزان ممکن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون رئیسجمهور در امور روستایی و مناطق محروم کشور در نشست شورای برنامه ریزی سیستان و بلوچستان، گفت: آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل به تفکیک کد ملی، علت ترک تحصیل و شماره تماس خانوادهها شناسایی میشود تا تمامی افرادی که امکان بازگشت به تحصیل دارند دوباره به چرخه آموزش بازگردند
عبدالکریم حسینزاده با بیان اینکه بسیاری از این دانشآموزان بهدلیل مشکلات اقتصادی یا نداشتن سرپرست از تحصیل بازماندهاند، افزود: دستگاههای مسئول موظفاند با همکاری نهادهای حمایتی، شرایط بازگشت آنان را فراهم کنند، درواقع اشتغال والدین و تأمین معیشت خانوادهها میتواند از بازماندگی مجدد دانشآموزان جلوگیری کند و این مهم در برنامههای توسعهای لحاظ میشود.
وی با اشاره به اهمیت اشتغال پایدار در مناطق روستایی عنوان کرد: زیرساختهای متعددی در روستاها ایجاد شده، اما عامل اصلی ماندگاری جمعیت، اشتغال پایدار و درآمد مستمر است، البته دولت در سالهای گذشته سرمایهگذاری چشمگیری در زیرساختهای روستایی انجام داده و اکنون باید این ظرفیتها به فرصتهای اقتصادی تبدیل شوند.
حسین زاده از آمادگی این معاونت برای همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در زمینه توسعه گردشگری روستایی خبر داد و تصریح کرد: برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید در روستاهای دارای ظرفیت گردشگری، حمایتهای تسهیلاتی و مالی پیشبینی شده و آمادهایم با هماهنگی دستگاههای محلی این طرحها را اجرا کنیم.
وی با اشاره به وجود جمعیت عشایری فعال در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: توانمندسازی جوامع روستایی و عشایری از اولویتهای دولت است و برنامههایی برای حمایت از فعالیتهای تعاونی، اشتغال خانگی و ایجاد زنجیرههای ارزش محلی در دست اجرا قرار دارد.