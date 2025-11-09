به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۸ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- امارت اسلامی: در برابر هر تجاوزی قاطعانه دفاع می‌کنیم.

- گفتگوی وزیر اقتصاد با نمایندگان سازمان ملل در خصوص حل مشکلات مهاجران افغان

- پیروزی تیم کریکت افغانستان در برابر آفریقای جنوبی

- کمک‌های بشردوستانه ژاپن به زلزله زدگان افغانستان تحویل داده شد.

- کشف و ضبط یک محموله بزرگ مواد مخدر در استان پنجشیر

- تولید بیش از چهار میلیون تن گندم در افغانستان

پایگاه اطلاع رسانی «الاماره»

- بانک توسعه اسلامی یک بیمارستان قلب را در کابل احداث می‌کند.

- تکمیل ساخت یک سد آب در پنجشیر، آمادگی برای تولید چهار مگاوات برق

- سخنگوی وزارت امر به معروف: برخی موسسات به تذکرات شرعی در محیط کار بی توجهی کردند.

- بازگشت بیش از پانزده هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان در یک روز

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»

- رئیس فدراسیون فوتبال ایران: تصمیم هیئت فوتبال قم بر می‌گردد.

- کمک ترکمنستان به زلزله زدگان افغانستان به بلخ رسید.

- طالبان: بانک توسعه اسلامی در کابل بیمارستانی را برای بیماران قلب می‌سازد.

- سخنگوی طالبان: تی تی پی مشکل پاکستان است.

- پایان دور سوم مذاکرات طالبان و پاکستان، خواجه آصف: برنامه‌ای برای ادامه گفت‌و‌گو وجود ندارد.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- درانی: پاکستان باید از طریق پلیس اینترپل رهبران تی تی پی را در افغانستان تعقیب کند.

- اردوغان بر ضرورت حفظ آتش بس میان طالبان و پاکستان تاکید کرد.

- مجاهد: ممکن است آمریکا از طریق پاکستان به دنبال تصرف پایگاه بگرام باشد.

- ترکمنستان محموله‌ای به ارزش سی و چهار میلیون افغانی به زلزله زدگان شمال افغانستان ارسال کرد.

- طالبان، ایجاد شهرک برای خانواده‌های جنگجویان تی تی پی را در افغانستان تایید کرد.

مهمترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

- سفر رئیس جمهور چین به استان گوانگ دونگ در جنوب چین

- رئیس جمهور چین در مراسم افتتاحیه بازی‌های ملی شرکت می‌کند

- شاخص تولید ناخالص داخلی چین در ماه اکتبر ۰.۲ درصد افزایش یافت

- ایران می‌گوید که ایالات متحده باید برای نقش در حملات ماه ژوئن اسرائیل پاسخگو باشد

- گروسی از برقراری آتش‌بس نسبی در اطراف نیروگاه اتمی زاپوریژیا خبر داد

- کره شمالی رزمایش مشترک آمریکا - کره جنوبی را محکوم کرد

- توفان کالماگی در فیلیپین ۲۰۴ قربانی گرفت

گلوبال تایمز

- پانزدهمین بازی ملی چین که به طور مشترک توسط گوانگ دونگ، هنگ کنگ و ماکائو برگزار می‌شود

- رشد ۱۰۰ درصدی شرکت کنندگان آمریکایی در نمایشگاه واردات شانگهای

- حرکت چین به سمت تبدیل شدن به یک قدرت دریایی

- شیوع عفونت‌های تنفسی در میان کودکان با تشدید آنفولانزا در چین

- آثار مخرب تعطیلی دولت آمریکا نمایان‌تر می‌شود

- سوریه گزارش مربوط به «تلاش آمریکا برای حضور نظامی در دمشق» را تکذیب کرد

سی جی تی ان

- تأکید چین بر مسئولیت هلند در بازگرداندن ثبات به زنجیره نیمه‌رسانا‌ها

- آینده از آنِ هوش مصنوعی؛ غول‌های فناوری چین در ووجن از چشم‌انداز تازه می‌گویند

- نمایشگاه جهانی صنعت انرژی هسته‌ای در پاریس برگزار شد؛ حضور چشمگیر هیئت چینی

- فرصت‌های نو، پیروزی هوشمند/ مجمع بین‌المللی هوش مصنوعی چین ۲۰۲۵ در ووشی برگزار شد

- تاکید رهبر چین بر تعمیق اصلاحات و گشایش در بازدید از استان گوانگ‌دونگ

- بازی‌های ملی چین جلوه‌ای نو از سیاست «یک کشور، دو نظام»

- ملاقات سفیر ایران در چین و رئیس خبرگزاری شین‌هوا

- چین بزرگ‌ترین شبکه مراقبت بهداشتی جهان را ایجاد کرد

چاینا دیلی

- رئیس جمهور چین خواستار توسعه منطقه خلیج بزرگ گوانگ دونگ-هنگ کنگ-ماکائو شد

- بازی‌های ملی چین با حضور شی جین‌پینگ گشایش می‌یابد

- بازار خودرو آلمان در سیطره خودرو‌های چینی

- بانک بذر چین، راهکاری برای حفاظت از طبیعت

- پوتین: روسیه در واکنش به آزمایش هسته‌ای آمریکا، اقدامات متقابل انجام خواهد داد

روزنامه مردم

- رئیس جمهور چین خواستار اصلاحات عمیق‌تر در گوانگ دونگ شد

- چین اولین ناو هواپیمابر مجهز به الکترومغناطیسی چینی را تولید می‌کند.

- نمایشگاه واردات شانگهای باز کردن درب به آینده‌ای مشترک

- معاون نخست وزیر چین خواستار اقدام مشترک جهانی برای حفاظت از جنگل‌های گرمسیری شد

- چین از فیلیپین می‌خواهد که تحریکات خود را در مورد دریای چین جنوبی متوقف کند