به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۸ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»
- امارت اسلامی: در برابر هر تجاوزی قاطعانه دفاع میکنیم.
- گفتگوی وزیر اقتصاد با نمایندگان سازمان ملل در خصوص حل مشکلات مهاجران افغان
- پیروزی تیم کریکت افغانستان در برابر آفریقای جنوبی
- کمکهای بشردوستانه ژاپن به زلزله زدگان افغانستان تحویل داده شد.
- کشف و ضبط یک محموله بزرگ مواد مخدر در استان پنجشیر
- تولید بیش از چهار میلیون تن گندم در افغانستان
پایگاه اطلاع رسانی «الاماره»
- بانک توسعه اسلامی یک بیمارستان قلب را در کابل احداث میکند.
- تکمیل ساخت یک سد آب در پنجشیر، آمادگی برای تولید چهار مگاوات برق
- سخنگوی وزارت امر به معروف: برخی موسسات به تذکرات شرعی در محیط کار بی توجهی کردند.
- بازگشت بیش از پانزده هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان در یک روز
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»
- رئیس فدراسیون فوتبال ایران: تصمیم هیئت فوتبال قم بر میگردد.
- کمک ترکمنستان به زلزله زدگان افغانستان به بلخ رسید.
- طالبان: بانک توسعه اسلامی در کابل بیمارستانی را برای بیماران قلب میسازد.
- سخنگوی طالبان: تی تی پی مشکل پاکستان است.
- پایان دور سوم مذاکرات طالبان و پاکستان، خواجه آصف: برنامهای برای ادامه گفتوگو وجود ندارد.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»
- درانی: پاکستان باید از طریق پلیس اینترپل رهبران تی تی پی را در افغانستان تعقیب کند.
- اردوغان بر ضرورت حفظ آتش بس میان طالبان و پاکستان تاکید کرد.
- مجاهد: ممکن است آمریکا از طریق پاکستان به دنبال تصرف پایگاه بگرام باشد.
- ترکمنستان محمولهای به ارزش سی و چهار میلیون افغانی به زلزله زدگان شمال افغانستان ارسال کرد.
- طالبان، ایجاد شهرک برای خانوادههای جنگجویان تی تی پی را در افغانستان تایید کرد.
مهمترین عناوین روزنامههای چین
شینهوا
- سفر رئیس جمهور چین به استان گوانگ دونگ در جنوب چین
- رئیس جمهور چین در مراسم افتتاحیه بازیهای ملی شرکت میکند
- شاخص تولید ناخالص داخلی چین در ماه اکتبر ۰.۲ درصد افزایش یافت
- ایران میگوید که ایالات متحده باید برای نقش در حملات ماه ژوئن اسرائیل پاسخگو باشد
- گروسی از برقراری آتشبس نسبی در اطراف نیروگاه اتمی زاپوریژیا خبر داد
- کره شمالی رزمایش مشترک آمریکا - کره جنوبی را محکوم کرد
- توفان کالماگی در فیلیپین ۲۰۴ قربانی گرفت
گلوبال تایمز
- پانزدهمین بازی ملی چین که به طور مشترک توسط گوانگ دونگ، هنگ کنگ و ماکائو برگزار میشود
- رشد ۱۰۰ درصدی شرکت کنندگان آمریکایی در نمایشگاه واردات شانگهای
- حرکت چین به سمت تبدیل شدن به یک قدرت دریایی
- شیوع عفونتهای تنفسی در میان کودکان با تشدید آنفولانزا در چین
- آثار مخرب تعطیلی دولت آمریکا نمایانتر میشود
- سوریه گزارش مربوط به «تلاش آمریکا برای حضور نظامی در دمشق» را تکذیب کرد
سی جی تی ان
- تأکید چین بر مسئولیت هلند در بازگرداندن ثبات به زنجیره نیمهرساناها
- آینده از آنِ هوش مصنوعی؛ غولهای فناوری چین در ووجن از چشمانداز تازه میگویند
- نمایشگاه جهانی صنعت انرژی هستهای در پاریس برگزار شد؛ حضور چشمگیر هیئت چینی
- فرصتهای نو، پیروزی هوشمند/ مجمع بینالمللی هوش مصنوعی چین ۲۰۲۵ در ووشی برگزار شد
- تاکید رهبر چین بر تعمیق اصلاحات و گشایش در بازدید از استان گوانگدونگ
- بازیهای ملی چین جلوهای نو از سیاست «یک کشور، دو نظام»
- ملاقات سفیر ایران در چین و رئیس خبرگزاری شینهوا
- چین بزرگترین شبکه مراقبت بهداشتی جهان را ایجاد کرد
چاینا دیلی
- رئیس جمهور چین خواستار توسعه منطقه خلیج بزرگ گوانگ دونگ-هنگ کنگ-ماکائو شد
- بازیهای ملی چین با حضور شی جینپینگ گشایش مییابد
- بازار خودرو آلمان در سیطره خودروهای چینی
- بانک بذر چین، راهکاری برای حفاظت از طبیعت
- پوتین: روسیه در واکنش به آزمایش هستهای آمریکا، اقدامات متقابل انجام خواهد داد
روزنامه مردم
- رئیس جمهور چین خواستار اصلاحات عمیقتر در گوانگ دونگ شد
- چین اولین ناو هواپیمابر مجهز به الکترومغناطیسی چینی را تولید میکند.
- نمایشگاه واردات شانگهای باز کردن درب به آیندهای مشترک
- معاون نخست وزیر چین خواستار اقدام مشترک جهانی برای حفاظت از جنگلهای گرمسیری شد
- چین از فیلیپین میخواهد که تحریکات خود را در مورد دریای چین جنوبی متوقف کند