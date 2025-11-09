توقیف خودروی شوتی با خلافی ۹۰ میلیون تومانی در کمربندی یاسوج-اصفهان
فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت: خودروی شوتی با خلافی ۹۰ میلیون تومانی در کمربندی یاسوج-اصفهان توقیف شد.
وی بیان کرد: این خودرو با حرکات خطرناک، ایجاد رعب و وحشت برای دیگر رانندگان ایجاد میکرد و حتی از ایستگاههای پلیس نیز فرار کرده بود.
فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: راننده این خودرو علاوه بر حرکات مخاطرهآمیز در جاده، فاقد گواهینامه بوده و پلاک آن نیز دستکاری شده بود.
وی بیان کرد: از جمله موارد قابل توجه، وجود حجم انبوهی از خلافی به مبلغ ۹۰۴/۴۴۹/۰۰۰ ریال معادل ۹۰ میلیون و ۴۴۹ هزار تومان برای این خودرو بود.
سرهنگ دانایار با بیان اینکه این خودرو پیش از این نیز به ایستهای تیمهای گشتی در محور اصفهان و کمربندی توجه نکرده و متواری شده بود، ادامه داد: با اجرای طرح «مهار» با رعایت کلیه نکات ایمنی توسط دو تیم گشتی در محور یاسوج - بابامیدان، خودرو توقیف و راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
وی اضافه کرد: این عملیات موفقیتآمیز موجب ارتقا ایمنی و آرامش برای شهروندان و رانندگان محورهای مواصلاتی استان شد.