رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: در دنیا فناوری و هوش مصنوعی عامل ارتقاء کیفیت در خطوط تولید هستند و ما هم امسال بدنبال توسعه هوش مصنوعی برای کاهش خطا‌های انسانی در تولید و ارتقاء کیفیت هستیم.

آقای فرزین انتصاریان در حاشیه مراسم بزرگداشت روز ملی کیفیت در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ افزود: شعار امسال را کیفیت ۴.۰؛ مسیر تاب آوری و رقابت پذیری تعریف کردیم، امروزه تولید بهتر، ارزانتر و سریعتر معیار‌های کیفیت در جهان هستند و محصول ارزان به معنی محصول بی کیفیت نیست.

وی گفت: در انقلاب صنعتی چهارم تحولات گسترده‌ای رخ داده است، یکی از آنها مدیریت کیفیت است. در سطح جهانی کیفیت نوین با عنوان ۴.۰ تعریف شده است.

انتصاریان عنوان کرد: تدوین کیفیت نوین بر پایه هوش مصنوعی و استفاده از فناوری در تولید و خدمات است، ما امسال با همین رویکرد مباحث مربوط به کیفیت را دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی در کشور با مشکلاتی رو‌به‌رو هستند و موضوع تاب آوری برای ما متفاوت از سایر بنگاه‌های اقتصادی در دنیاست. تحریم‌ها و شرایط جنگ بر تاب آوری اثر گذارند و بدنبال آن کیفیت را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

انتصاریان گفت: موضوع مهم دیگر در امر کیفیت، رقابت پذیری است که در دنیا حتی در سطح کشور‌ها شاهد رقابت پذیری هستیم، مثلا آمریکا و چین در حوزه‌های مختلف بدنبال تقویت رقابت پذیری هستند و هر چه بتوان زیرساخت‌ها را تقویت و فناوری را جذب کرد، می‌توان رقابت پذیری را افزایش داد.

وی گفت: در ایران بدلیل مسائل اقتصادی و تاثیر تحریم ها، به افزایش کیفیت برای رقابت پذیری کمتر توجه می‌شود، متاسفانه امروزه فعالان اقتصادی که به ارز ارزان دسترسی دارند و یا از رانت‌های مختلف بهره می‌برند، توان رقابت دارند.

رئیس انجمن کیفیت ایران افزود: کیفیت تنها یک شاخص فنی یا ابزاری برای رقابت نیست، بلکه شالوده‌ای برای حکمرانی مؤثر، رشد پایدار، اعتماد عمومی و آینده‌سازی است.

مراسم روز ملی کیفیت امروز (۱۸ آبان) در اتاق بازرگانی ایران با حضور مسئولین سازمان ملی استاندارد و جمعی از فعالان اقتصادی و صنعتی برگزار شد.