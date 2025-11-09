پخش زنده
مدیرعامل آب منطقهای اردبیل، گفت: آب پشت مخازن سدها در سالجاری تا ۲۹ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی حیدری در جلسه مدیریت منابع آب در اردبیل، اظهار کرد: با تداوم خشکسالیها در کشور و استان اردبیل، میزان بارش به شدت کاهش یافته و به تبع آن ذخایر منابع آب استان نیز فروکش کرده است.
وی افزود: در حال حاضر تنها ۲۹ درصد در پشت مخازن سدها آب وجود دارد که به نظر میرسد تا در ماههای آینده وضعیت بحرانی و حتی جیرهبندی آب را در صورت نبود بارش شاهد باشیم.
مدیرعامل آب منطقهای اردبیل تصریح کرد: آب سد یامچی به عنوان تأمینکننده آب شرب بیش از ۷۰ درصد جمعیت استان اردبیل به کمترین حجم خود رسیده و ما در حال حاضر حجم مخزن این سد را در شرایط بحرانی تا ۱۹ میلیون متر مکعب شاهد هستیم که در سه تا چهار ماه آینده خطر کاهش شدید منابع آب به صورت ملموس احساس خواهد شد.
حیدری گفت: ۹۰۰ لیتر مصرف آب شرب این سد در حال حاضر به یکهزار و ۵۰۰ لیتر افزایش یافته و تنها راه گذر از این شرایط خشکسالی، مصرف درست منابع آب است که باید در این زمینه صرفهجویی را مشترکان مد نظر قرار دهند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: استفاده از روشهای درست در تأمین منابع آب بخش کشاورزی و همچنین سایر مصارفها میتواند وضعیت بهتری را رقم بزند.
مدیرعامل آب منطقهای اردبیل به شرایط تکمیل پایاب سدها و استفاده از شیوههای نوین آبیاری اشاره کرد و یادآور شد: ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش اعتبارات را برای اجرای پروژههای زهکشی پایاب سد خداآفرین هزینه کردیم که ارزش روز آن بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.
حیدری اضافه کرد: برای تکمیل پایاب سد خداآفرین ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با اجرایی شدن کامل این پروژه، ظرفیت تولید محصولات کشاورزی استان اردبیل تا یک میلیون تن افزایش مییابد.
وی بیان کرد: باید روستاییان و کشاورزان بالادست سدها به ویژه سد یامچی به استفاده درست آب کمر همت بسته و از برداشت غیرمجاز جلوگیری کنند تا پایداری منابع آب را در پایین دست شاهد باشیم.
مدیرعامل آب منطقهای اردبیل در ادامه اظهار کرد: ۲ هزار لیتر در ثانیه آب رودخانههای بالادست و جاری به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار میگیرد و تنها ۹۰۰ لیتر آب وارد مخزن شده و برداشت را به نفع کشاورزان شاهد هستیم در حالی که این رقم باید شرایط مطلوبی به خود بگیرد.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل نیز در این نشست تصریح کرد: میانگین بارش در نیمه اول پاییز امسال پنج میلیمتر بوده در حالی که نسبت به بلند مدت ۸۷ درصد و سال قبل ۷۲ درصد کاهش بارندگی را شاهد هستیم.
مجید کوهی گفت: از ۳۸ میلیمتر بارش پیشبینی شده در نیمه اول فصل پاییز، تنها پنج میلیمتر تحقق یافته و ما با کمبود ذخایر منابع آب در مناطق متعدد استان اردبیل شاهد هستیم.