زنجان در رقابتهای والیبال قهرمانی کارگران کشور به مصاف قزوین میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسابقات والیبال قهرمانی کارگران کشور از امروز با حضور ۱۰ تیم از استانهای مختلف در بجنورد آغاز میشود و تیم والیبال کارگران زنجان در نخستین دیدار به مصاف تیم قزوین خواهد رفت.
این رقابتها در دو گروه و به میزبانی مجموعه ورزشی کارگران امام علی (ع) بجنورد برگزار میشود. تیم زنجان در گروه خود با تیمهای خراسان شمالی، قزوین، تهران و کرمان (گلگهر) همگروه است.
مسابقات والیبال کارگران کشور بهعنوان یکی از رویدادهای مهم ورزشی جامعه کار و تولید، با هدف گسترش نشاط و سلامت در میان کارگران برگزار میشود.
زنجان نیز با ترکیبی از بازیکنان منتخب واحدهای تولیدی استان در این رقابتها حضور یافته است.