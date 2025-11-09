به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتسال ازبکستان و لیبی شنبه (۱۷ آبان) در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی مسابقات فوتسال بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران در سالن «گرین هال» به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت.

با این نتیجه، ازبکستان با ۷ امتیاز در صدر جدول گروه A قرار گرفت و به عنوان تیم نخست راهی مرحله نیمه‌نهایی شد تا در این مرحله برابر تیم ملی ایران قرار گیرد.

بر این اساس، دیدار حساس ایران و ازبکستان امروز (۱۸ آبان) از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود تا تکلیف یکی از فینالیست‌های این رقابت‌ها مشخص شود.