دادستان مرکز آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
ضرورت برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی در آذربایجان شرقی
دادستان مرکز آذربایجان شرقی بر ضرورت تشدید نظارتها و برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محبوب علیلو در نشست کمیته نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی با اشاره به اهمیت تامین کالاهای اساسی برای مردم گفت: نظارت، پایش و کنترل مستمر قیمتها به ویژه در بخشهایی نظیر گوشت و مرغ باید در اولویت دستگاهها و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه با هرگونه اقدام سودجویانه در بازار مقابله خواهد شد افزود: افرادی که به دنبال منافع خود بوده و تعهدی به جامعه و شهروندان ندارند مستحق برخورد هستند و دستگاههای متولی و مسئول نباید در این خصوص اغماض کنند.
دادستان مرکز آذربایجان شرقی با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه هدف اصلی از تشکیل این نشستها را طرح برنامههای کارشناسی دقیق و عملیاتی برای اصلاح فرایندها و هماهنگی برای اجرای طرحهای عملیاتی برای کنترل بازار و جلوگیری از احتکار و افزایش بیرویه قیمتها دانست تا از ایجاد مشکل در مرحله توزیع جلوگیری شده و در صورت بروز مشکل در همان ابتدا رفع شود.