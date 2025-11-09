رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی بر نقش جامعه مهندسان در نظم نوین تثبیت املاک و اراضی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در دیدار با امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی گفت: کارگزاری‌های فنی، حقوقی، مهندسی به عنوان راهبردی سازمان ثبت در واگذاری امور املاک به بخش خصوصی اقدام نوینی است که برای اولین بار در کشور صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی کشور دارای ظرفیت‌های فنی و حقوقی بالایی برخوردار است افزود: در اجرای این طرح به عنوان یک راهبرد، می‌توانیم از ظرفیت‌های سازمان نظام مهندسی استفاده کنیم.

بابایی گفت: نظام مهندسی نهادی ساختارمند است و این نهاد قانونی می‌تواند در شکل گیری درست کارگزاری‌های فنی و پایه گذاری صحیح آن به ما کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با اقدامات سازمان ثبت تاکنون ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند و تنها ۱.۲ میلیون مسکن روستایی باقی مانده است که با توسعه همکاری‌های مشترک می‌توانیم هرچه سریعتر این عدد را به صفر برسانیم.

در این جلسه، امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور از آمادگی این مجموعه جهت همکاری با سازمان ثبت خبر داد و عنوان کرد: طی دو هفته‌ی آینده نشست مشترک مدیران ثبت با روسای نظام مهندسی برگزار می‌شود.

در ادامه این جلسه موضوعاتی، چون تشکیل کارگروه مشترک برای تدوین آیین نامه‌ها و ارائه پیشنهادات، نحوه وصول، ارجاع و همکاری‌های دوطرف و همچنین پیش‌بینی معافیت‌های لازم برای مناطق کم برخوردار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.