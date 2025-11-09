به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سی‌ونهمین دوره مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی کشور با حضور ورزشکاران استان‌های مختلف در تهران برگزار شد و نمایندگان زنجان موفق به کسب چندین مدال در این رقابت‌ها شدند.

در این رقابت‌ها، سینا رستمی در رشته پرتاب کلاب با کسب مدال طلا و ورودی بازی‌های آسیایی ناگویا، بهترین نتیجه را در میان ورزشکاران زنجان به‌دست آورد. همچنین اسماعیل ترابی در کلاس F ۳۳ پرتاب نیزه مدال برنز را به خود اختصاص داد.

در ادامه، حسین مهدیون در کلاس F ۳۷ پرتاب نیزه و هوشیار محمودی در کلاس F ۳۷ پرتاب وزنه، هر دو به مدال نقره دست یافتند. علاوه بر این، صمد نجفی و پوریا حکمت نیز با ثبت امتیاز‌های ۵۰۸ و ۳۵۲، در مجموع امتیازات تیمی نقش مؤثری داشتند.

در پایان مسابقات، تیم استان زنجان با مجموع ۴۲۷۳ امتیاز در جایگاه سوم تیمی کشور قرار گرفت.