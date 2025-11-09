جشنواره و نمایشگاه اقوام و عشایر ایران از تاریخ ۱۹ تا ۲۴ آبان‌ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان همدان برگزار می‌شود.

جشنواره و نمایشگاه اقوام و عشایر ایران در همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان همدان گفت: این رویداد فرهنگی با حضور هنرمندان بومی و اقوام مختلف کشور با هدف پاسداشت آئین‌ها، سنت‌ها و آداب و رسوم محلی اقوام ایرانی، فضایی پرشور و فرهنگی برای بازدیدکنندگان فراهم خواهدساخت.

مسعود دهبانی صابر، هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد شور و نشاط اجتماعی و ایجاد وفاق و همدلی و نزدیکی هر چه بهتر اقوام ایرانی و آشنایی مردم استان کهن همدان با آداب و رسوم قومیت‌های مختلف کشور پهناورمان ایران اعلام کرد.

او افزود: این نمایشگاه در فضایی به مساحت ۳۲۰۰ مترمربع و با حضور ۱۲۰ غرفه عرضه سوغات استان‌ها و ۵۰ صنعتگر فعال در حوزه صنایع‌دستی برپا می‌شود.

این مسئول گفت: در این رویداد، تولیدکنندگان و هنرمندان از سراسر کشور به معرفی آثار، محصولات و هنر‌های اصیل بومی خود می‌پردازند.