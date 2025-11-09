آمار طلاق در البرز در سه سال گذشته کاهش یافته است
استاندار البرز گفت: آمار طلاق در استان طی سه سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته و ۱۲ درصد از طلاقهای ثبتشده در البرز مربوط به زوجهایی است که ساکن استانهای دیگر هستند.
، استاندار البرز گفت: طرح مدیریت محلهمحور با هدف ساماندهی فعالیتهای اجتماعی و رفع مشکلات محلی در بیش از ۳۰۰ محله استان البرز در حال اجراست.
مجتبی عبداللهی در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» از سیمای البرز با اشاره به اهمیت اقدامات اجتماعی در استان گفت: طرح مدیریت محلهمحور که سابق با عنوان قرارگاه اجتماعی آغاز شده بود، اکنون با ساختاری منظم در محلات مختلف استان اجرا میشود.
او افزود: در هر محله یک مدیر، یک معاون و مدیران کوچهها فعالیت دارند و ترکیب هیئت امنای محله از روحانی، معلم، بسیجی و پیشکسوتان محلی تشکیل شده است تا تصمیمها با مشارکت مردمی و محوریت مساجد اتخاذ شود.
استاندار البرز تأکید کرد: مدیریت محلهمحور مورد توجه ویژه رئیسجمهور است و باید در چارچوب ظرفیت مساجد به عنوان پایگاههای فرهنگی و اجتماعی محلات تقویت شود.
مجتبی عبداللهی در برنامه زنده نگاه مردم گفت: برخلاف برخی گزارشها، استان البرز رتبه اول طلاق کشور را ندارد و بخشی از آمار منتشرشده ناشی از ثبت طلاق غیربومی در دفاتر ازدواج و طلاق استان است.
او افزود: ۱۲ درصد از طلاقهای ثبتشده در البرز مربوط به افرادی است که ازدواجشان در سایر استانها انجام شده است و صرفاً برای ثبت طلاق به البرز مراجعه میکنند.
استاندار البرز گفت: با همکاری دستگاه قضایی، ادارهکل بانوان استانداری و نهادهای اجتماعی، دورههای آموزشی پیش از ازدواج و حین طلاق طراحی و اجرا شده است که تأثیر مثبتی در کاهش نرخ طلاق داشته است.
حمایت از خانوادههای دارای فرزند سوم و بیشتر در البرز
استاندار البرز گفت: به منظور اجرای قانون جوانی جمعیت، خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر در استان از زمین، تسهیلات ویژه و کمکهزینه ماهانه برخوردار میشوند.
مجتبی عبداللهی در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» با اشاره به اهمیت حمایت از فرزندآوری افزود: بیش از هفت هزار خانواده دارای سه فرزند و بیشتر در البرز شناسایی و زمینهای مورد نیاز برای آنان تخصیص یافته است.مطابق مصوبه دولت، از سال جاری برای هر نوزاد متولدشده ماهانه دو میلیون تومان یارانه حمایتی پرداخت میشود.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: روند کاهشی نرخ زاد و ولد در کشور نگرانکننده است و باید با فرهنگسازی، حمایتهای اقتصادی و اجرای دقیق قانون جوانی جمعیت، مسیر افزایش موالید در استان تقویت شود.
شورای صادرات البرز با هدف گسترش بازارهای بینالمللی تشکیل شد
استاندار البرز گفت: شورای صادرات استان با هدف تقویت ظرفیتهای صادراتی، افزایش سهم البرز در بازارهای منطقهای و رفع موانع تولیدکنندگان تشکیل شده است.
مجتبی عبداللهی در گفتوگوی زنده تلویزیونی «نگاه مردم» اظهار داشت: البرز از استانهای توانمند اقتصادی کشور است و با سهم بیش از سه درصدی در اقتصاد ملی، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب صادرات غیرنفتی دارد.
او افزود: استان البرز در تولید دارو رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و بیش از ۲۰۰ برند فعال در حوزه صنایع غذایی در این استان فعالیت دارند.
استاندار البرز با اشاره به تحریمهای اقتصادی گفت: با وجود محدودیتها، روند صادرات استان در دو سال اخیر افزایشی بوده و با فعالسازی فرودگاه پیام و تسهیل روند گمرکی، بستر رشد بیشتر صادرات فراهم خواهد شد.
عبداللهی تأکید کرد: با تشکیل شورای صادرات، ارتباط استان با کشورهای همسایه تقویت میشود و البرز به عنوان استان معین صادراتی استانهای مرزی ایفای نقش خواهد کرد.
جذب فارغالتحصیلان در شهرکهای صنعتی البرز
استاندار البرز گفت: با هدف پیوند میان صنعت و دانشگاه، دورههای مهارتآموزی ویژه دانشآموزان و دانشجویان فنی در نزدیکی شهرکهای صنعتی استان راهاندازی میشود.
مجتبی عبداللهی در برنامه زنده «نگاه مردم» با اشاره به تغییر الگوی اشتغال در میان جوانان گفت: برخی از فارغالتحصیلان تمایل کمتری برای فعالیت در شهرکهای صنعتی دارند و لازم است از دوران تحصیل با مهارتهای فنی و صنعتی آشنا شوند.
او افزود: با همکاری وزارت علوم، آموزش و پرورش و واحدهای صنعتی، مدارس فنیوحرفهای در مجاورت شهرکهای صنعتی ایجاد شده تا دانشآموزان در مراحل پایانی تحصیل، مهارتهای عملی مرتبط با رشته خود را بیاموزند.
استاندار البرز تأکید کرد: حلقه مفقوده میان صنعت و دانشگاه باید با اجرای این طرح از بین برود تا نیروی کار متخصص، آماده ورود به بازار کار شود.
البرز در مسیر تولید ۶۰۰ مگاوات برق خورشیدی تا تابستان آینده
استاندار البرز گفت: تا تابستان آینده حدود ۶۰۰ مگاوات برق خورشیدی در استان البرز تولید خواهد شد و مشکل کمبود برق بهطور کامل برطرف میشود.
مجتبی عبداللهی در گفتوگوی تلویزیونی «نگاه مردم» اظهار داشت: البرز از استانهای پیشرو در توسعه نیروگاههای خورشیدی است و تاکنون برای سه هزار مگاوات برق تجدیدپذیر زمین تخصیص داده شده است.
او افزود: در حال حاضر ۱۷۰ مگاوات برق خورشیدی وارد مدار شده و تا پایان سال به ۳۰۰ مگاوات میرسد. هدفگذاری استان برای تابستان آینده تولید ۶۰۰ مگاوات برق خورشیدی است که نیاز استان را بهطور کامل تأمین میکند.
عبداللهی از انعقاد تفاهمنامه سهجانبه میان استانداری البرز، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست برای احداث نیروگاه خورشیدی در محدوده تالاب صالحیه خبر داد و گفت: این طرح علاوه بر تأمین انرژی پاک، به تثبیت خاک و کاهش ریزگردها کمک میکند.
نصب پنل خورشیدی در پشتبام منازل و مدارس البرز الزامی میشود
استاندار البرز گفت: از این پس صدور پایانکار برای ساختمانهای جدید در استان منوط به نصب پنل خورشیدی در پشتبام منازل خواهد بود.
مجتبی عبداللهی در برنامه زنده «نگاه مردم» اعلام کرد: آییننامه اجرایی الزام نصب پنلهای خورشیدی در پشتبام منازل مسکونی، ساختمانهای دولتی و مدارس در حال تدوین است و بهزودی به شهرداریها ابلاغ میشود.
او افزود: هدف از این تصمیم، تأمین برق مورد نیاز راهپله، پارکینگ و آسانسور ساختمانها از طریق انرژی خورشیدی و کاهش مصرف شبکه سراسری برق است.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: تمامی مدارس در حال ساخت نیز موظفند پشتبام خود را به پنل خورشیدی مجهز کنند تا برق مصرفی آنها از انرژی تجدیدپذیر تأمین شود.
ذخیرهسازی کامل سوخت نیروگاههای البرز
استاندار البرز گفت: ذخیرهسازی سوخت نیروگاههای استان بهطور کامل انجام شده و با استفاده از سوخت کمسولفور، آلودگی هوای زمستان امسال نسبت به سال گذشته کاهش مییابد.
مجتبی عبداللهی در گفتوگوی زنده «نگاه مردم» اظهار داشت: امسال سوخت نیروگاه منتظر قائم و سایر صنایع بزرگ استان با سوخت کمسولفور تأمین میشود که اثر چشمگیری در کاهش آلایندهها خواهد داشت.
او با اشاره به لزوم صرفهجویی در مصرف گاز افزود: در فصل سرما، با اختصاص بخش عمده گاز به مصارف خانگی، صنایع ناچار به استفاده از سوخت دوم میشوند، اما با ذخیرهسازی کافی، نگرانی از این بابت وجود ندارد.
استاندار البرز تأکید کرد: با مدیریت مصرف انرژی و رعایت صرفهجویی از سوی مردم، استان البرز زمستانی با آلودگی کمتر و پایداری بهتر در تأمین انرژی تجربه خواهد کرد.
تأمین آب شرب پایدار برای استان البرز
استاندار البرز گفت: طرح انتقال آب از حوضچههای زیاران تا تصفیهخانه کرج به طول ۶۲ کیلومتر به بهرهبرداری رسیده و سهمیه آب استان از منابع جدید تأمین میشود.
مجتبی عبداللهی در برنامه زنده «نگاه مردم» با اشاره به تلاشهای انجامشده در بخش تأمین آب گفت: لولهگذاری مسیر انتقال آب از زیاران تا تصفیهخانه بیلان تکمیل شده و اکنون آب شرب مورد نیاز شهرهای کرج و مهستان از این مسیر تأمین میشود.
او با اشاره به کاهش بارشها طی شش سال اخیر افزود: با وجود این، همکاری وزارت نیرو و مدیریت منابع آب البرز موجب شده سهم استان از منابع جدید بهصورت پایدار تأمین شود.
استاندار البرز از شهروندان خواست در مصرف آب صرفهجویی کنند و گفت: سرانه مصرف آب در کشور ما بالاتر از میانگین جهانی است و صرفهجویی عمومی میتواند به عبور از بحران کمآبی کمک کند.