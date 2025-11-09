پخش زنده
امروز: -
۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۹ طرح پرواربندی در رامسر پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در جلسه مشترک اداره جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی رامسر، بر تسریع در جذب تسهیلات پرواربندی دام سبک و سنگین به منظور تنظیم بازار گوشت و رفع موانع اعطای اعتبار تاکید شد.
جلسه هماهنگی و بررسی روند جذب تسهیلات طرحهای پرواربندی دام، روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ با حضور مسئولان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی شهرستان رامسر برگزار شد.
بر اساس این گزارش، هدف اصلی این نشست، بررسی روند معرفی متقاضیان به بانک کشاورزی و رفع مشکلات موجود در مسیر جذب اعتبار عنوان شده است. این اقدام در چارچوب سیاستهای کلی تنظیم بازار گوشت و افزایش تولید داخلی انجام شده است.
در این جلسه مقرر شد همکاری و ارتباط مستقیم بین دو نهاد برای تسهیل و تسریع در پرداخت وامهای مصوب به متقاضیان واجد شرایط گسترش یابد.
آمار پرداخت تسهیلات در رامسر
بر اساس آمار اعلام شده، تاکنون در شهرستان رامسر ۹ فقره طرح پرواربندی با مجموع اعتبار ۳۰،۳۶۰ میلیون ریال (معادل ۳.۰۳۶ میلیارد تومان) از محل این تسهیلات، مورد تصویب قرار گرفته و پرداخت شده است. انتظار میرود با بهرهبرداری از این طرحها، گامی موثر در جهت تامین گوشت مورد نیاز منطقه و ایجاد اشتغال پایدار برداشته شود.