پخش زنده
امروز: -
۹۲۸ گردشگر خارجی در هفت ماه گذشته به خراسان جنوبی سرزمین افسانهها و دیار کویرهای رویایی سفر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری سرمایه گذاری و تامین منابع ادراه کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد: در هفت ماه گذشته ۹۲ هزار و ۶۳۳ گردشگر داخلی نیز به خراسان جنوبی سفر کردند.
عرب افزود: بیشترین گردشگران از کشورهای افغانستان، چین، سوییس، آلمان، انگلستان، عمان بودند که بیشتر در شهرستان بیرجند، طبس و فردوس اقامت داشتند.
وی با اشاره به اینکه هزار و ۲۰ اثر تاریخی در خراسان جنوبی در فهرست آثار ملی ثبت شده است افزود: ۱۰ اثر شاخص خراسان جنوبی روستای جهانی گردشگری اصفهک، ۴ کاروانسرای دهمحمد، خان، چهل پایه و سرایان به همراه آثار جهانی بیابان لوت، قنات بلده فردوس، باغ و عمارت اکبریه بیرجند، ژئوپارک طبس و روستای خراشاد ثبت جهانی شده است که کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی در استان هستند.
خراسان جنوبی دارای ۱۱ هتل، ۱۵ مهمانپذیر، ۹۸ بوم گردی و ۱۱ خانه مسافر ساماندهی شده، ۱۴ مجتمع گردشگری و آبدرمانی دارای پروانه در حوزه صنعت گردشگری است.