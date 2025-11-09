۱۰۰ قطعه زمین به خانواده‌های سه و چهار فرزندی نایین واگذار شد.

واگذاری ۱۰۰ قطعه زمین به خانواده‌های سه و چهار فرزندی نایین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نایین گفت: در راستای اجرای ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین واگذاری ۱۰۰ قطعه زمین مسکونی به خانوار‌های واجد شرایط در شهرستان نایین برگزار شد.

مهدی علمی افزود: در این آیین، ۷۵ قطعه زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و ۲۵ قطعه زمین به خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال در سایت ۸۰۰ واحدی شهرک قائمیه نایین واگذار شد.

وی ادامه داد: مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعدشان پس از ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ (تاریخ تصویب قانون) متولد شده باشد و همچنین خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال، در صورت واجد شرایط بودن، از مزایای واگذاری زمین برخوردار می‌شوند.

مهدی علمی افزود: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اقدامی مؤثر در جهت تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و حمایت از خانواده‌های پرجمعیت است.