به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار موسوی‌پور با اشاره به آمار برخورد با تخلفات حمل بار غیرمتعارف، گفت: از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون، مأموران پلیس راهور تهران بزرگ بیش از ۹۳۰۰ مورد تخلف در زمینه حمل بار غیرمتعارف را شناسایی و اعمال قانون کرده‌اند.

وی تخلفات عدم رعایت مقررات حمل بار را ۱۲۰۱ مورد، عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات را ۵۴۵۲ مورد و حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی و غیرمجاز را ۲۷۴۰ مورد اعلام کرد.

سردار موسوی‌پور تأکید کرد: حمل بار غیرایمن و استفاده از وسایل نقلیه شخصی برای جابه‌جایی مسافر، علاوه بر تهدید جان راننده و سرنشینان، خطر جدی برای سایر کاربران جاده‌ای ایجاد می‌کند. پلیس راهور با جدیت با این تخلفات برخورد خواهد کرد.

وی همچنین خطاب به موسسات باربری و شرکت‌های حمل‌ونقل تأکید کرد که رعایت دقیق مقررات حمل بار و استفاده از تجهیزات استاندارد، وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است. موسسات باربری باید آموزش‌های لازم را به رانندگان ارائه دهند و نظارت مستمر بر نحوه بارگیری و مهار بار داشته باشند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: بر اساس ماده ۸۴ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، تمامی وسایل نقلیه باربری موظف‌اند بار را به‌گونه‌ای حمل کنند که ایمنی ترافیک و سلامت عمومی به خطر نیافتد. تخطی از این ماده، تخلف محسوب شده و مشمول اعمال قانون خواهد بود.

سردار موسوی پور در خصوص مقررات حمل بار در موتورسیکلت و وسایل نقلیه باربری خاطر نشان کرد: موتورسیکلت وسیله‌ای برای حمل بار سنگین یا حجیم نیست؛ بار باید سبک، متعادل و در حد مجاز باشد. بار نباید عرض موتورسیکلت را بیش از اندازه افزایش دهد یا دید راننده را محدود کند. همچنین در خودرو‌های باربری، بارگیری باید مطابق ظرفیت درج‌شده در کارت خودرو باشد.

وی افزود: طبق ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، حمل بار نامتعارف توسط موتورسیکلت ممنوع بوده و در صورت مشاهده، مأموران پلیس موظف‌اند ضمن توقف وسیله، اعمال قانون کنند. این ماده به‌طور مستقیم به موضوع حمل بار با موتورسیکلت اشاره دارد و تأکید می‌کند که چنین اقدامی تهدیدی جدی برای ایمنی عمومی است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در مورد اصول بستن صحیح بار در وسایل نقلیه باربری نیز گفت: استفاده از طناب، تسمه و تجهیزات استاندارد مهار بار الزامی است، به طوریکه بار باید به‌گونه‌ای بسته شود که در پیچ‌ها، ترمز‌های ناگهانی یا دست‌انداز‌ها جابه‌جا نشود. بار‌های حجیم باید به صورت یکنواخت و متعادل در سطح باربند یا قسمت بار قرار گیرند. بار نباید مانع دید راننده یا پوشش چراغ‌ها و پلاک خودرو شود و در صورت حمل بار خطرناک یا ویژه، رعایت مقررات ایمنی و دریافت مجوز‌های لازم ضروری است.

سردار موسوی پور در پایان افزود: پلیس راهور تهران بزرگ با اجرای طرح برخورد با تخلفات حمل بار غیرمتعارف، علاوه بر اعمال قانون، هدف اصلی خود را ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش حوادث ناشی از حمل بار ناایمن اعلام کرده است و رانندگان وسایل نقلیه باربری و موتورسیکلت‌ها باید با رعایت مقررات حمل بار و استفاده از تجهیزات ایمن، سهم مهمی در حفظ جان خود و دیگران ایفا کنند.