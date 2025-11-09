سخنگوی شرکت گاز استان تهران گفت: با افت دما، مصرف گاز در پایتخت رکورد زد به طوری که شاهد رشد ۶۷ درصدی مصرف نسبت به هفته گذشته بوده ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اصغر نوایی، سخنگوی شرکت گاز استان تهران، در این باره اظهار داشت: با توجه به کاهش دمای هوا در روز‌های اخیر، مصرف گاز در استان تهران به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۵۷ میلیون متر مکعب گاز در استان تهران در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده در حالی که میزان مصرف در روز مشابه هفته گذشته قریب به ۳۴ میلیون متر مکعب بوده است که نشان‌دهنده افزایش ۶۷ درصدی مصرف گاز در پایتخت است.

نوایی با تاکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز، به شهروندان تهرانی توصیه کرد: پیش از نصب و راه اندازی سیستم‌های گرمایشی علی الخصوص بخاری، از باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل نمایند و از بروز حوادث ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن پیشگیری نمایید.

سخنگوی شرکت گاز استان تهران همچنین در خصوص مدیریت مصرف بهینه گاز به مشترکین اظهار داشت: با تنظیم دمای محیط منزل و محل کار بر روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد و کاهش دو درجه سانتی‌گراد از دمای محیط، می‌توان در مصرف گاز صرفه جویی نمود.

سخنگوی شرکت گاز استان تهران در پایان از شهروندان تهرانی خواست تا با رعایت این نکات ساده، در مدیریت مصرف گاز همکاری کنند تا هموطنانمان در مناطق سردسیر کشور نیز بتوانند از این نعمت خدادادی بهره‌مند شوند.