پخش زنده
امروز: -
معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی استان همدان گفت: هنرمندان ۱۳ استان در همایش زنجیره ارزش سفال و سرامیک لالجین به همدان میآیند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدرضا خلجی از آغاز برنامههای کارگاهی همایش ملی زنجیره ارزش سفال و سرامیک با محوریت لالجین خبر داد و افزود: این رویداد با هدف پیوند دانش آکادمیک، مهارتافزایی و توسعه بازرگانی صنایعدستی برگزار میشود.
او با بیان اینکه پیوند خوبی میان بخش پژوهش و مهارت در حوزه سفال و سرامیک استان شکل گرفته است، تأکید کرد: با حضور دانشگاه بوعلیسینا و افتتاح مرکز پژوهش سفالستان در این دانشگاه طی ۱۵ شهریور با حضور وزیر علوم، خلأ موجود در زمینه انتقال دانش و پژوهش در حوزه مهارت تا حد زیادی برطرف شده است.
معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی استان همدان تصریح کرد: همچنین با همکاری دانشگاه هنر، حوزه طراحی نیز به این زنجیره افزوده شد و حلقههای علمی، پژوهشی و مهارتی در حال تکمیل است.
خلجی با اشاره به محورهای سهگانه برنامه گفت: همایش زنجیره ارزش سفال و سرامیک در سه محور علمی، نمایشگاهی و کارگاهی برگزار میشود که کارگاههای تخصصی آغاز شده است تا برنامهها در مدت چندروزه و بهصورت منسجم پیش برود.
این مسئول با بیان اینکه دوره آموزش طراحی با حضور استادان دانشگاهی و هنرمندان برجسته برگزار میشود، تصریح کرد: ۲۰ آبان بخش علمی همایش با پنل تخصصی در دانشگاه بوعلیسینا برگزار خواهد شد که شامل ارائه مقالات و گزارشهای تخصصی در حوزه زنجیره ارزش سفال و سرامیک است.
خلجی با بیان اینکه در بخش نمایشگاهی نیز ۱۳ استان که در حوزه سفال و سرامیک فعال هستند دعوت شدهاند تا ضمن ارائه آثار خود، در نشستهای تخصصی شرکت کنند افزود: متخصصان حوزه کوره، خاک صنعتی و توزیع نیز در رویداد حضور خواهند داشت و در این راستا از یک کارگاه معتبر کورهسازی و مجموعهای فعال در حوزه خاک صنعتی دعوت شده است.