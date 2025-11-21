بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی کفش با اشتغال حدود ۱۵ هزار نفر در شهر هیدج فعال است و حاصل تلاش آنها، تولید روزانه ۸۰ هزار جفت کفش در استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شهر هیدج در استان زنجان، یکی از سه قطب اصلی تولید کفش در ایران است؛ شهری که، جایگاه نخست تولید کفش‌های بچگانه در کشور را از آنِ خود کرده است.

پیشینه این صنعت در هیدج به حدود پنج دهه می‌رسد.

مسئول انجمن کفش اتاق بازرگانی زنجان می‌گوید: امروز بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۵ هزار نفر در این شهر فعالیت دارندو حاصل تلاش آنها، تولید روزانه ۸۰ هزار جفت کفش در سطح استان است.

به گفته صالحی؛ مواد اولیه مورد نیاز این صنعت، در داخل کشور تأمین می‌شود و تمام مراحل طراحی، برش، دوخت و بسته‌بندی در کارگاه‌های هیدج انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه محصولات کفش هیدج اکنون در سی نقطه از کشور و در پنج کشور خارجی عرضه می‌شود گفت: این موضوع نشانی از اعتماد بازار به کیفیت و اصالت این برند ملی می‌باشد.

مسئول انجمن کفش اتاق بازرگانی زنجان گفت: یکی از راهکار‌های کاربردی در رفع مشکلات اساسی صنعت کفش هیدج، تاسیس انجمن یا کنسرسیوم تخصصی است که ضمن ساماندهی ارتباطات غیررسمی موجود بین تولیدکنندگان کفش هیدج با کشور‌هایی مانند عراق و افغانستان، فعالان این حوزه را نیز با مسئولین و حوزه‌های مختلف جهت انتقال خواسته‌ها و موانع تولید در ساختار تعاملی پیوسته قرار می‌دهد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان هم گفت: امروز در راستای تکمیل «خوشه صنعتی کفش هیدج»، احداث سایت تخصصی صنعت کفش و صنایع وابسته در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار در دست اجراست.

الماسی گفت:این مسیر، مسیری رو به رشد است که آینده‌ای پر رونق‌تر را برای تولید، اشتغال و صادرات رقم خواهد زد.