پخش زنده
امروز: -
مدیر کل آموزش و پرورش لرستان از فعالیت۱۱۴ پایگاه سوادآموزی در مدارس ابتدایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اجرای فعالیتهای مرتبط با سوادآموزی در قالب مدرسهمحوری گفت:۱۱۴ پایگاه سوادآموزی در مدارس ابتدایی استان و در مناطق دارای تراکم بیسوادی ایجاد شده تا امکان دسترسی افراد بیسواد و کمسواد به خدمات آموزشی افزایش یابد.
سید عیسی سهرابی افزود: سال گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر در سامانه ی سوادآموزی ثبتنام کردند که از این تعداد، بیش از هفت هزار ۶۰۰ نفر با تکمیل مدارک، دورههای سوادآموزی،انتقال و ترکیبی را به پایان رساندند.
رئیس کارگروه بهبود کیفیت آموزشی سوادآموزی استان همچنین بر ضرورت بازنگری در چگونگی فعالیت مراکز یادگیری تأکید کرد و گفت:محتوای آموزشی باید فراتر از سطح ملی تنظیم شود.
سهرابی با بیان اينکه آموزش بزرگسالان نیازمند طراحی ویژه است، افزود:سواد فقط محدود به خواندن و نوشتن نیست و باید رویکردی چندبعدی برای ارتقای سواد در حوزههای مختلف در نظر گرفت.
حجتالله مؤمنی رئیس نهضت سوادآموزی لرستان هم با اشاره به اجرای برنامههای ویژه در گروههای خاص گفت:در طرح آموزش ندامتگاهها، سال گذشته ۹۸ نفر از ندامتگاههای استان با شرکت در کلاسهای سوادآموزی مهارتهای پایه سواد را فرا گرفتند.