عضو هیئت علمی و گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در بسیاری از تاریخ‌های فلسفه موجود، جای مولفه‌های شرقی و مشرقی خالی است گفت: «تاریخ جامع فلسفه» تلاش دارد تا این خلأ را پر کند و نشان دهد که تاریخ فلسفه تنها به یونان یا غرب محدود نیست.

حسین کلباسی اشتری، عضو هیئت علمی و گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، در حاشیه مراسم رونمایی از مجموعه پنج جلدی «تاریخ جامع فلسفه» در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما گفت: بنیاد حکمت اسلامی صدرا یکی از مجموعه‌های علمی برآمده از انقلاب اسلامی است که مأموریت اصلی آن معرفی و گسترش میراث فلسفی و حکمی ایران و جهان اسلام است. امروز شاهد به ثمر رسیدن بخشی از تلاش دو دهه‌ای پژوهشگران این بنیاد هستیم.

وی افزود: این مجموعه حاصل کار جمعی محققان حوزه فلسفه است و اکنون باید در معرض نقد و ارزیابی جامعه دانشگاهی و پژوهشگران قرار گیرد تا جایگاه و ارزش علمی آن به‌درستی سنجیده شود.

کلباسی اشتری با اشاره به هدف تألیف این مجموعه گفت: در بسیاری از تاریخ‌های فلسفه موجود، جای مولفه‌های شرقی و مشرقی خالی است. این اثر تلاش دارد تا این خلأ را پر کند و نشان دهد که تاریخ فلسفه تنها به یونان یا غرب محدود نیست.

وی تصریح کرد: در مرحله نخست، تمرکز مجموعه بر تاریخ فلسفه در ایران و هند است؛ چرا که حکمت شرقی یا مشرقی در تاریخ‌نگاری‌های فلسفی کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. بنیاد حکمت اسلامی صدرا با بهره‌گیری از منابع معتبر و مستندات تاریخی، کوشیده تا سهم تمدن‌های شرقی در پیدایش عقلانیت و تفکر فلسفی را پررنگ‌تر سازد.

عضو هیئت علمی و گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی اظهار امیدواری کرد: انتشار این پنج جلد، سرآغاز مجموعه‌ای بزرگ‌تر است که در آینده مجلدات دیگر آن نیز منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود بازخورد دانشگاهیان و دانشجویان مسیر تکمیل این پروژه علمی را روشن‌تر کند.

حسین کلباسی اشتری پژوهشگر حوزه فلسفه و استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی است. او مدتی در حوزه تحصیل کرده و دوره دکتری فلسفه را در دانشگاه تهران گذرانده‌است. کلباسی سردبیری مجلات تاریخ فلسفه و غرب‌شناسی بنیادی را بر عهده دارد. کلباسی بیش از ۱۵ کتاب و مقاله درباره فلسفه تالیف کرده است.