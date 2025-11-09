۲۹ محکوم به قصاص در اصفهان به زندگی بازگشتند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در یکسال گذشته بیش از هزار زندانی جرایم غیرعمد با همکاری خیران و مشارکت تشکل‌های مردمی از بند رهایی یافتند.

حجت الاسلام اسد الله جعفری با تأکید بر نقش بخشش و گذشت در تحقق عدالت ترمیمی ادامه داد: با تلاش خیران و گذشت اولیای‌دم، ۲۹ محکوم به قصاص نفس در اصفهان از چوبه دار رهایی یافته و به آغوش زندگی بازگشته‌اند.

وی به اجرای طرح «یک شهر، ضیافت» با همکاری صداوسیمای مرکز اصفهان در ایام ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: در این طرح که در همه شهرستان‌ها و بخش‌های استان برگزار شد، خیران نیک‌اندیش تعهد پرداخت بیش از ۱۶۲ میلیارد تومان داشته‌اند که تاکنون ۱۰۴ میلیارد تومان آن وصول شده است.