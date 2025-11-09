عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، با اشاره به تداوم نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران تأکید کرد که کاهش پایدار تورم و رسیدن به تورم تک‌رقمی تنها در صورت اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی ممکن است.

بدون اصلاحات بنیادی، دستیابی به تورم تک‌رقمی رؤیایی دست‌نیافتنی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وحید شقاقی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به حدود ۴۵ درصد رسیده، دستیابی به تورم تک‌رقمی در سازوکار فعلی امکان‌پذیر نیست و تحقق آن نیازمند «اصلاحات بنیادی و ساختاری» در نظام حکمرانی اقتصادی است.

وی در تبیین ریشه‌های تورم ایران گفت: «تورم در ایران محصول مجموعه‌ای از ناترازی‌های مزمن است؛ از جمله ناترازی‌های ارضی، کسری‌های بودجه و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی. اما باید توجه داشت که اینها خود معلول هستند، نه علت‌العلل. ریشه اصلی تورم در ساختار معیوب حکمرانی اقتصادی است.»

شقاقی یکی از اصلی‌ترین محور‌های اصلاح را سامان‌دهی نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: «نظام بانکی کشور نباید آویزان بانک مرکزی باشد. تا زمانی که بانک‌ها بدون انضباط مالی به بانک مرکزی متکی هستند و دولت با سلطه مالی خود بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‌کند، مهار تورم ممکن نیست.»

وی با تأکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی یکی از ارکان کنترل تورم است، افزود: «بانک مرکزی باید از سلطه مالی دولت مصون باشد. هر بار که دولت دچار کسری بودجه می‌شود، از مسیر‌های غیرمستقیم بانک مرکزی را وادار به خلق پول می‌کند. این همان نقطه‌ای است که چرخه تورمی را بازتولید می‌کند.»

شقاقی در بخش دیگری از سخنانش به ناترازی‌های ارضی اشاره کرد و گفت: «وقتی ناترازی در بخش زمین و دارایی‌های ملکی وجود دارد، جهش‌های قیمتی ارضی به سرعت به سایر بازار‌ها سرایت می‌کند. افزایش مستمر قیمت زمین، خود عامل مهمی در رشد عمومی سطح قیمت‌هاست.»

این استاد اقتصاد با بیان اینکه کاهش تورم نیازمند تصمیمات سخت است، اظهار داشت: «اصلاحات ساختاری هزینه دارد. این اصلاحات ذی‌نفعانی دارند که در برابر تغییر مقاومت می‌کنند. برای عبور از این وضعیت باید هزینه اصلاح را بین دولت، مجلس و مردم تقسیم کرد. در غیر این صورت، تورم با شعار و توصیه مهار نمی‌شود.»

به گفته وی، بدون اجماع سیاسی و اجتماعی، هیچ اصلاح پایداری شکل نخواهد گرفت: «دولت باید بخشی از هزینه را بپذیرد، مجلس باید همراهی کند و مردم نیز باید درک کنند که ثبات اقتصادی بدون تحمل برخی هزینه‌های کوتاه‌مدت ممکن نیست.»

شقاقی در پایان خاطرنشان کرد: «تا زمانی که ساختار مالی دولت، نظام بانکی و ناترازی‌های بنیادین اصلاح نشود، تورم در ایران پایدار خواهد ماند. کنترل تورم نیازمند تصمیمات شجاعانه و اصلاحات نهادی است، نه سیاست‌های موقت و دستوری.»