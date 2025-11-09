معاون اجرای احکام تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: عرضه کننده خارج از شبکه ۲ هزار و ۱۶۰ کیسه آرد در اهواز به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام بهمئی گفت: بازرسان سازمان صمت در بازرسی‌های خود از صنف نانوایان و کشف تخلف، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده عرضه خارج از شبکه ۲ هزار و ۱۶۰ کیسه آرد به ارزش ۷۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال در شعبه چهارم بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز رسیدگی شد.

بهمئی اظهار داشت: شعبه با تحقیقات لازم اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم و پس از انجام مراحل قانونی جریمه صادره وصول شد.