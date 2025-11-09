

دهقان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، گفت: یکی از مهم‌ترین قوانین مربوط به باغ‌وحش‌ها، رعایت اصول طراحی و نگهداری مناسب حیوانات بر اساس رفتار زیستی هر گونه است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش یزد افزود: جایگاه هر حیوان باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند نیاز‌های طبیعی آن از جمله حرکت، بازی، استراحت و زیست طبیعی را تأمین کند؛ برای مثال پرندگان شکاری باید فضای پرواز داشته باشند و گونه‌هایی مانند خرس نیازمند دسترسی به استخر و تجهیزات مناسب هستند.

وی ادامه داد: در گذشته برخی ایرادات در طراحی جایگاه‌های حیوانات باغ‌وحش نیر وجود داشت که با اخطار اداره کل محیط زیست، اصلاح و متناسب‌سازی انجام شد؛ با این حال مشکل اصلی این مجموعه، انجام نمایش و تماس مستقیم با حیوانات، به‌ویژه گونه‌های گوشت‌خوار مانند شیر و ببر بود که تصاویر آن در فضای مجازی منتشر شده است.

دهقان تأکید کرد: باغ‌وحش‌ها محل آموزش و آشنایی مردم با گونه‌های جانوری هستند، نه محلی برای نمایش و بغل‌کردن حیوانات. این اقدامات مصداق سیرک بوده و در تمامی دستورالعمل‌های محیط زیست ممنوع است.

به گفته رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش استان یزد، علی‌رغم چندین بار تذکر تلفنی، دو اخطار کتبی و هشدار‌های قبلی از سوی اداره کل محیط زیست یزد و دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش کشور، این باغ‌وحش مجدداً مرتکب همان تخلف شد.

دهقان بیان کرد: در پی تکرار تخلف، سازمان محیط زیست کشور مستقیماً وارد عمل شد و تصمیم گرفت علاوه بر کسر یک ستاره از امتیاز این باغ‌وحش (کاهش از دو ستاره به یک ستاره)، این مجموعه را به مدت یک سال از هرگونه همکاری در زمینه انتقال یا دریافت گونه‌های جانوری جدید محروم کند.

وی هدف از اعمال این محدودیت را جلوگیری از ترویج نگهداری حیوانات وحشی، جلوگیری از تحریک افکار عمومی و مقابله با قاچاق حیات‌وحش عنوان کرد.

دهقان ضمن تأکید بر همکاری و حمایت‌های پیشین اداره کل محیط زیست از این مجموعه افزود: محیط زیست یزد همواره از مجموعه‌های دارای مجوز حمایت کرده و گونه‌های مختلفی همچون توله‌خرس و شیر را برای نگهداری به باغ‌وحش نیر واگذار کرده است؛ اما رعایت قوانین و پرهیز از تخلفات، شرط اصلی تداوم این همکاری‌هاست.