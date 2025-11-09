پخش زنده
مدیرعامل شرکت توانیر از اجرای طرح ملی «بهینهسازی مصرف انرژی در صنایع انرژیبر» خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه وزیر نیرو، صنایعی که نیروگاههای خود را تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری نرساندهاند، میتوانند با اجرای برنامههای بهینهسازی در تجهیزات مصرفی، از افزایش سقف مجاز مصرف برق در دورههای ناترازی برخوردار شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی افزود: این اقدام در جهت اجرای مصوبه وزیر نیرو و بهمنظور ارتقای بهرهوری و حفظ پایداری شبکه برق کشور در ایام اوج مصرف صورت میگیرد.
وی گفت: صنایع مشمول ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق که هنوز نیروگاههای خود را به مدار نیاوردهاند، میتوانند از طریق مشارکت در طرحهای بهینهسازی، از جمله تعویض کولرهای گازی پنجرهای و جایگزینی موتور کولرهای آبی قدیمی با موتورهای کممصرف BLDC، در این برنامه مشارکت کنند و از مزایای افزایش سقف مجاز مصرف برق بهرهمند شوند.
مدیرعامل توانیر تأکید کرد: صنایعی که از این فرصت استفاده نکنند یا در انجام تکالیف قانونی کوتاهی داشته باشند، در اولویت برنامههای مدیریت بار و محدودیت برق در تابستان آینده قرار خواهند گرفت.
به گفته وی، شرکتهای برق منطقهای موظف شدهاند ضمن اطلاعرسانی گسترده درباره ضوابط و مزایای این طرح، نشستهای تخصصی و دورههای آموزشی برای صنایع برگزار کنند و گزارش مشخصات طرحهای پیشنهادی از جمله نوع تجهیزات قابل جایگزینی، موقعیت جغرافیایی و میزان صرفهجویی احتمالی را حداکثر تا ۱۹ آبان ۱۴۰۴ به شرکت توانیر ارسال کنند.
رجبی مشهدی افزود: اجرای طرحهای بهینهسازی، هم به سود صنایع است و هم به نفع شبکه سراسری برق کشور؛ چرا که موجب کاهش شدت انرژی، کاهش هزینههای تولید و پایداری بیشتر شبکه میشود. این طرح گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف قانون مانعزدایی و ارتقای تابآوری صنعت برق است.
مدیرعامل شرکت توانیر در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه، نمادی از همکاری دوسویه میان صنعت برق و صنایع انرژیبر است که با نگاهی راهبردی به مدیریت مصرف، توسعه پایدار و بهرهوری انرژی کشور کمک خواهد کرد.