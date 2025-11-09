پخش زنده
به مناسبت ایام فاطمیه، مراسم گرامیداشت ایام فاطمیه در دبیرستان معارف اسلامی صدرای مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، به مناسبت ایام فاطمیه، نشست تبیینی و مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) در دبیرستان معارف اسلامی صدرا (دوره دوم) شهرستان مهریز برگزار شد.
در این برنامه که با حضور دانشآموزان، فرهنگیان و جمعی از خانوادهها همراه بود، حجتالاسلام ماندگاری در نشست تبیینی این مراسم به بیان ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا (س)، نقش ایشان در دفاع از ولایت و جایگاه زن مسلمان در جامعه اسلامی پرداخت.
وی با اشاره به لزوم پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت، یاد و خاطره شهدای مقاومت و شهدای شهرستان مهریز را گرامی داشت.
این مراسم با قرائت زیارت عاشورا، مداحی و عزاداری دانشآموزان همراه بود.