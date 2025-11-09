به مناسبت ایام فاطمیه، مراسم گرامیداشت ایام فاطمیه در دبیرستان معارف اسلامی صدرای مهریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، به مناسبت ایام فاطمیه، نشست تبیینی و مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) در دبیرستان معارف اسلامی صدرا (دوره دوم) شهرستان مهریز برگزار شد.

در این برنامه که با حضور دانش‌آموزان، فرهنگیان و جمعی از خانواده‌ها همراه بود، حجت‌الاسلام ماندگاری در نشست تبیینی این مراسم به بیان ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا (س)، نقش ایشان در دفاع از ولایت و جایگاه زن مسلمان در جامعه اسلامی پرداخت.

وی با اشاره به لزوم پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت، یاد و خاطره شهدای مقاومت و شهدای شهرستان مهریز را گرامی داشت.

این مراسم با قرائت زیارت عاشورا، مداحی و عزاداری دانش‌آموزان همراه بود.