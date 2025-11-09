به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بر اساس آمار هفت‌ماهه نخست سال جاری، استاندار زنجان در جمع استانداران پیشرو کشور در حوزه ساماندهی امور جوانان معرفی شد.

در این گزارش، استان‌های یزد، چهارمحال و بختیاری و زنجان به دلیل اهتمام ویژه در برگزاری جلسات ستاد‌های ساماندهی امور جوانان و تلاش برای هماهنگی بین‌دستگاهی و برنامه‌ریزی برای نسل جوان، به عنوان نمونه‌های موفق کشوری معرفی شدند.

این رتبه‌بندی نشان‌دهنده تمرکز زنجان بر ارتقای امور جوانان و پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه آموزش، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی برای نسل جوان استان است.

این ارزیابی با هدف شناسایی و معرفی تجربه‌های موفق در سطح استان‌ها و ارتقای کارآمدی ستادهای ساماندهی امور جوانان انجام شد و استمرار این روند می‌تواند به بهبود سیاست‌گذاری‌ها و افزایش کیفیت خدمات به جوانان سراسر کشور منجر شود.