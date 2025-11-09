به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ارسلان شکری در نشست منطقه‌ای هماهنگی و آمادگی راهداری زمستانی استان‌های شمال‌غرب کشور با حضور مدیران کل، معاونان ستادی و مسئولان راهداری استان‌های آذربایجان‌شرقی، اردبیل و زنجان، اظهار کرد: گستره عملیات راهداری زمستانی در آذربایجان‌غربی بیش از ۱۲ هزار و ۳۵۹ کیلومتر راه را شامل می‌شود که از این میزان، یک‌هزار و ۱۷۴ کیلومتر راه شریانی و ۶۵۳ کیلومتر گردنه برف‌گیر است.

وی افزود: در سطح استان ۴۸ راهدارخانه ثابت و ۱۹ پایگاه سیار و استیجاری فعال هستند که به‌عنوان پایگاه‌های اصلی خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی عمل می‌کنند. همچنین ۳۵۸ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در آماده‌باش کامل قرار دارند.

شکری با اشاره به ارتقای توان عملیاتی راهداری استان تصریح کرد: تعمیرات اساسی در ۱۷ راهدارخانه مرکزی انجام شده و دو راهدارخانه جدید در گردنه دوآب و منطقه حیدرآباد احداث شده است. همچنین انبار‌های شن و نمک و آشیانه‌های ماشین‌آلات برف‌روب در راهدارخانه‌های مرکزی مهاباد و اشنویه برای پشتیبانی عملیات زمستانی تجهیز شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ادامه داد: یکی از اقدامات شاخص امسال، راه‌اندازی نخستین مرکز اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهداری شمال‌غرب کشور در آذربایجان‌غربی است که تاکنون ۸ دستگاه ماشین‌آلات سنگین را بازسازی و تجهیز کرده است.

وی افزود: ایمن‌سازی گردنه قوشچی به‌عنوان یکی از پرترددترین محور‌های برف‌گیر استان نیز از دیگر پروژه‌های مهم امسال بوده که با خاک‌برداری و تعریض مسیر، ایمنی تردد در شرایط بارش برف افزایش یافته است.

شکری خاطرنشان کرد: ۳۶ مجتمع خدماتی و رفاهی در محور‌های ارتباطی استان آماده ارائه خدمات و اسکان موقت مسافران در زمان بارندگی و درراه‌ماندگی هستند. همچنین با توجه به موقعیت مرزی استان، شرکت‌های خدماتی مستقر در پایانه‌های مرزی موظف به برف‌روبی محوطه و محور‌های ورودی هستند تا روند تردد و تجارت حتی در سخت‌ترین شرایط زمستانی نیز متوقف نشود.

وی در پایان با اشاره به فعالیت ۲۴ ساعته مرکز مدیریت راه‌های استان گفت: این مرکز با استفاده از ۴۳ دوربین نظارت تصویری، ۱۲۳ دستگاه ترددشمار، ۴۲ دوربین کنترل سرعت و ۴ سامانه توزین در حال حرکت (WIM)، وضعیت محور‌های مواصلاتی را به‌صورت برخط پایش می‌کند.

شکری تأکید کرد: راهداران، سربازان گمنام خدمت هستند که در سرمای سخت زمستان با تلاش شبانه‌روزی، امنیت و آرامش سفر را برای مردم فراهم می‌کنند. آذربایجان‌غربی آماده است تا زمستان امسال را با کمترین مشکل برای کاربران جاده‌ای پشت سر بگذارد.