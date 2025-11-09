\n\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c\u00a0 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0648 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0648 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062f\u0627\u0634\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0641\u062f\u0627\u06a9\u0627\u0631 \u0645\u062a\u0639\u0627\u0642\u0628\u0627 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u00ab\u0648\u0644\u06cc\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0641\u0644\u0627\u062d\u06cc\u00bb \u0632\u0627\u062f\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0637\u0627\u0644\u0642\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u0633\u0631\u062a\u06cc\u067e \u0627\u0631\u062a\u0634 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f \u0648 \u00a0\u0627\u0632 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u062c\u0646\u06af \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u062f\u0631 \u062c\u0628\u0647\u0647\u200c\u0647\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0626\u0645 \u062f\u0627\u0634\u062a. \u0641\u0644\u0627\u062d\u06cc\u00a0 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0646\u062d\u0647 \u0633\u0642\u0648\u0637 \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0633\u06cc- \u06f1\u06f3\u06f0 \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a \u0645\u0647\u0631 \u06f1\u06f3\u06f6\u06f0 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.