گامهای حمایتی دولت برای خانوادههای پرجمعیت؛ از کارت رفاهی ازدواج تا معافیتهای جدید سربازی
بسته جوانه این هفته درباره بستههای تشویقی و تسهیلاتی در زمینههای مسکن، تسهیلات بانکی و امور سربازی برای حمایت از خانوادههای دارای چند فرزند است.
۱. پیشرفت در تأمین مسکن خانوادههای پرجمعیت:
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر استان مرکزی از واگذاری ۵۰ درصد از تعهدات زمین متناسب با قانون جوانی جمعیت به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر خبر داد.
علیرضا حیدری تفرشی با تأکید بر اهمیت این طرح، کمبود بودجه را مانع اصلی تکمیل آمادهسازی مابقی زمینها دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، مابقی زمینها به زودی آمادهسازی و از طریق قرعهکشی به واجدین شرایط تخصیص یابد.
۲. آغاز ثبتنام کارت رفاهی ازدواج:
یکی از تسهیلات جدیدی که از اواخر آبان ماه آغاز میشود، مربوط به «کارت رفاهی ازدواج» است. این کارت به متقاضیان اجازه میدهد تا تسهیلات قرضالحسنه ازدواج خود را بدون نیاز به انتظار در صفهای طولانی دریافت وام نقدی، به صورت مستقیم و سیستمی دریافت نمایند. لازم به ذکر است که این سازوکار جایگزین اصل وام ازدواج نشده و تنها فرآیند پرداخت را تسهیل میکند.
۳. حمایتهای مستمر سازمان بهزیستی:
در حوزه حمایتهای معیشتی، مریم خاک رنگین، مدیرکل دفتر خانواده بهزیستی، اعلام کرد که مستمری ویژهای از سال ۹۶ به خانوادههایی که دارای فرزندان چندقلو هستند و از نظر دهکبندی یارانهها در وضعیت مناسبی قرار دارند، پرداخت میشود.
۴. اصلاحات در سوابق خدمت سربازی:
قانون حمایت از خانواده در حوزه نظام وظیفه نیز تسهیلاتی را در نظر گرفته است. بر اساس این اصلاحات، معافیت سربازی برای پدرانی که:
دارای چهار فرزند و سن آنها بالای ۴۰ سال باشد، و دارای سه فرزند و سن آنها بالای ۳۵ سال بوده و سابقه غیبت سربازی نداشته باشند، اعمال خواهد شد.
این اقدامات نشاندهنده تلاش دولت برای اجرایی کردن کامل مصوبات جوانی جمعیت در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی است.