مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: با ساخت و اجرای خط انتقال آب خام تأسیسات شهدایامالغریب، آب ۳۶ روستای شهرستان باوی پایدار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی احداث خط انتقال آب خام تأسیسات شهدایامالغریب، اظهار کرد: در راستای ایفای تعهدات شرکت آب و فاضلاب اهواز و با هدف ارتقای کمی و کیفی تامین آب آشامیدنی در شهرستان باوی، پروژه احداث خط انتقال آب خام با استفاده از لوله به قطر ۳۱۵ میلیمتر و به طول ۳ کیلومتر آغاز شد.
وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب اهواز پای تعهدات خود ایستاده است، اظهار کرد: با بهرهبرداری از این طرح، ۳۶ روستای شهرستان باوی از نعمت آب پایدار برخوردار خواهند شد که این مهم، نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان و افزایش تابآوری شبکههای آبرسانی منطقه دارد.
عبیداوی با اشاره به روند شکلگیری این پروژه بیان داشت: این طرح در نتیجه بازدیدهای میدانی و پیگیریهای مستمر از مناطق مختلف شهرستان باوی و با حمایت یوسفی و موسویزاده، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا رسیده و بیانگر عزم جدی مجموعه آبفا برای تحقق وعدههای خدمترسانی به مردم است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز همچنین با قدردانی از همکاری و پیگیریهای موثر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحقق این پروژه بدون حمایت و همراهی یوسفی و موسوی زاده نمایندگان مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ممکن نبود و این همافزایی میان نهادهای اجرایی و قانونگذاری نقش مهمی در رفع مشکلات زیرساختی حوزه آب شرب دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز در پایان گفت: شرکت آبفا اهواز با اتکا به برنامهریزی دقیق، نظارت میدانی و تعامل سازنده با دستگاههای مرتبط، اجرای پروژههای آبرسانی را با هدف پایداری تأمین آب در مناطق شهری و روستایی با جدیت دنبال میکند و بر انجام کامل تعهدات خود پایبند است.