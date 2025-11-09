پخش زنده
در پی تماسی با مرکز ارتباطات اورژانس پیش بیمارستانی در ۱۸ آبان ماه ساعت ۱:۲۰ مبنی بر ایست قلبی تنفسی آقایی ۷۱ ساله سریعا تیم عملیاتی پایگاه اورژانس شهری جاجرم، به محل اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ پس از رسیدن کارشناسان اورژانس بر بالین بیمار و کنترل علائم حیاتی، مددجو بدون هیچ گونه علائم حیاتی مشاهده شد.
عملیات (CPR احیای قلبی ریوی) به سرعت توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی برای بیمار انجام شد.
حین اعزام بیمار با آمبولانس نیزعملیات احیا (لولهگذاری تنفسی، دارو درمانی و ماساژ قلبی) تا رسیدن آمبولانس به بیمارستان ادامه یافت و بیمار با برگشت علائم حیاتی، تحویل بیمارستان جوادالائمه جاجرم منتقل شد.