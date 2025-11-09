به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال مردان ایران برای شرکت در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی فردا (۱۹ آبان) راهی ریاض، میزبان این بازی‌ها، می‌شود.

علی رحیمی کازرونی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین کبیریان‌جو، میلاد قلندری، افشین صادقی، کیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادق‌زاده، محمدرضا کاظمی، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، صابر حیدری، سعید علی اکبری، امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری ۱۶ بازیکن تیم ملی هندبال مردان کشورمان در این بازی‌ها هستند.

محسن کرباسچی (سرپرست)، رافائل کاستیو (سرمربی)، مجید رحیمی‌زاده (مربی) و علی بخشی (ماسور) نیز کادر تیم ملی هندبال مردان ایران را تشکیل می‌دهند.

تیم ملی هندبال مردان ایران که در گروه A بازی‌های کشور‌های اسلامی با قطر، مالدیو و امارات همگروه است، مسابقات خود را از بازی با قطر در ۲۳ آبان آغاز می‌کند، در دومین بازی خود به مصاف مالدیو می‌رود و در بازی سوم خود امارات را پیش رو دارد.

در گروه B نیز عربستان، بحرین، کویت و عراق حضور دارند.

برنامه کامل دیدار‌های تیم ملی هندبال مردان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی به این ترتیب است:

جمعه - ۲۳ آبان – ساعت ۱۰:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – قطر

یکشنبه - ۲۵ آبان – ساعت ۱۲:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – مالدیو

سه‌شنبه- ۲۷ آبان - ساعت ۱۲:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – امارات

مسابقات هندبال بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۲ تا ۳۰ آبان به میزبانی ریاض برگزار خواهد شد.