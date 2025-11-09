آغاز پیشفروش ۳ محصول سایپا
مرحله جدید پیشفروش محصولات سایپا با عرضه خودروهای اطلس، کوییک و ساینا از امروز آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ این طرح فروش ویژه متقاضیان عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است.
بر این اساس؛ متقاضیان میتوانند از امروز با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی محصولات سایپا به نشانی saipa.iranecar.com
ثبت نام کنند.
در این طرح فروش، خودرو اطلس G مجهز به سامانه SBR برای متقاضیان طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده با موعد تحویل تیر و مرداد سال ۱۴۰۵ عرضه شده است.
همچنین، خودرو ساینا GX-L دوگانهسوز با سیستم SBR و کوییک GX-L مجهز به ترمز ESC و سیستم SBR ویژه متقاضیان عادی (از محل ظرفیت طرح جوانی جمعیت) با موعد تحویل تیر تا شهریور سال آینده عرضه میشود.
برای اطلاع از جزئیات طرح فروش سایپا و مطالعه بخشنامه کلیک کنید.