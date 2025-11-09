رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه می‌خواهیم حریم را حفظ کنیم و استاندار نیز معتقد است که نباید ساخت و ساز غیرمجاز صورت بگیرد، گفت: ما دعوایی نداریم و با تمام کسانی که اهل منطق هستند، منطقی صحبت می‌کنیم تا به نتیجه برسیم.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران در سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه شاید در دوره‌های قبل تخلفاتی در ساخت و ساز صورت گرفته باشد، اما در این دوره شهرداری تخلفی نداشته است، خاطرنشان کرد: ما شهرداران را برای آن پرونده‌ها به دادگاه معرفی کردیم. در این دوره هم اگر تخلفی باشد این اقدام را انجام خواهیم داد.

چمران با اشاره به دیدار خود با استاندار تهران، تصریح کرد: بنده صحبت‌هایی در مورد حریم داشتم و نیاز بود که سخنانی نیز حضوری مطرح شود. قرار بود استاندار در شورا حضور یابد، اما بنده به دیدار ایشان رفتم. ما می‌خواهیم حریم را حفظ کنیم و استاندار نیز معتقد است که نباید ساخت و ساز غیرمجاز صورت بگیرد.

وی افزود: راه حفظ حریم این نیست. آنها منتظرند شورا حریم را مجدداً تصویب و برای آنها ارسال کند. به شهرداری گفتیم لایحه حریم را بر اساس طرح جامع با راهکار‌ها ارائه دهد. ما در این مدت بیکار نبودیم و با مشاوران روی حریم بحث و بررسی انجام دادیم. پس از بررسی‌ها نظرات را اعلام خواهیم کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شورای عالی معماری و شهرسازی این موضوع را تصویب کرده که قانون حریم اصلاح شود، تاکید کرد: شرایط به شکلی‌ است که اگر روستایی شهر شود، حریم بزرگی نیاز دارد و می‌تواند از شهر بزرگتر این حریم را بگیرد و از آنِ خود کند. در این زمینه باید از مرتضی‌گرد به عنوان یک فاجعه یاد کرد. روستا‌ها هرچه بزرگتر شوند، به بخشی مثل مرتضی گرد تبدیل می‌شوند که چالش ایجاد می‌کند. استانداری جمعیت آن را ۶۵ هزار نفر اعلام کرده، اما به نظر ما بیشتر است.

وی ادامه داد: ما در گذشته در حریم تهران برای همه روستا‌ها طرح هادی پیش بینی کرده بودیم تا گسترش پیدا نکنند و بر اساس نقشه پیش بروند. جهاد کشاورزی اعلام کرد که این کار وظیفه ما نیست، اما درنهایت پذیرفتند؛ هرچند به نظر آن را اجرا نکردند.

چمران گفت: ما خط محدوده تهران را ۱۰۰ کیلومتر کاهش دادیم تا فضای تنفس شکل بگیرد و کسی ساخت و ساز انجام ندهد؛ اما‌ای کاش این کار را نمی‌کردیم. چراکه خودمان راحت‌تر می‌توانستیم آن را اداره کنیم. ما و شهردار درخصوص حریم نامه‌هایی به دولت ارسال کردیم و موارد را پیگیری می‌کنیم.

رئیس شورای شهر تهران همچنین خاطرنشان کرد: بحث ما این بود که تا زمانی که اصلاحات قانون حریم صورت بگیرد، اتفاقی در حریم رخ ندهد و امیدواریم دندان رو جگر بگذارند.

وی در مورد ورود رئیس جمهور به موضوع ساخت و ساز گفت: رئیس جمهور هنوز ورود تخصصی درخصوص طرح جامع نداشته، اما ما استقبال می‌کنیم.

چمران همچنین با اشاره به وضعیت آب تهران، اظهار داشت: تنها کاری که از دست ما بر می‌آید، صرفه جویی و دعاست. در گذشته نماز باران می‌خواندند. امروز هم باید از خداوند باران بخواهیم. از هر جا هم که آب منتقل کنیم تا باران نبارد، مشکل حل نمی‌شود.

وی افزود: در گذشته کوتاهی شده و اگر کار‌های امروز را در گذشته انجام می‌دادند، به این مخمصه دچار نمی‌شدیم. اگر صرفه جویی نکنیم و فکری به حال این وضعیت نشود، شرایط خوبی نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه ما می‌دانیم در منطقه خشکی هستیم و باید از پیش برای آب برنامه‌ریزی می‌کردیم، گفت: این که کار را تنها به امید خدا رها کنیم، به چنین وضعی می‌رسیم. اگر باران نبارد کم خواهیم آورد. به هرشکل می‌توانیم با همراهی مردم از این شرایط عبور کنیم.

چمران افزود: در شهرداری هم برای آبیاری فضای سبز از آب خاکستری یا پساب استفاده می‌شود. در شورا هم طرح جامع آب خام تهیه شده که این موضوع را به دولت منتقل خواهیم کرد؛ چراکه از حیطه شهرداری فراتر است و دولت باید در حداقل‌ترین حالت ممکن آب را فراهم کند. شهرداری چاه‌های دارای قابلیت آب شرب را در اختیار سازمان آب قرار داده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد جان باختن پاکبانان در ماهای اخیر نیز گفت: ما اخطار‌های لازم را در این زمینه دادیم و باز هم تاکید می‌کنیم که حمل و نقل پاکبانان، ایمن باشد. بسیاری از کار‌های نظافت شهر شب‌ها انجام می‌شود و بر همین اساس باید لباس‌های آنها شب‌رنگ باشد. باید موانعی در بزرگراه‌ها در ساعات کار آنها نصب شود که آسیب نبینند.

دشمنان تلاش می‌کنند ظرفیت‌های بزرگ را کوچک بشمارند

درادامه ، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: دشمنان تلاش می‌کنند ظرفیت‌های بزرگ را کوچک بشمارند و مردم را ناامید کنند و باید تا آنجا که قادر هستیم اخبار امیدآفرین به مردم بدهیم.

پرویز سروری با بیان اینکه روز جمعه روز بسیار مفرح و نشاط آوری برای شهروندان تهرانی و ملت ایران بود، اظهار کرد: ظرفیت‌های تاریخی ایران به رخ کسانی کشیده شد که تلاش بر تحقیر ایران عزیز دارند. مجسمه والرین نماد قدرت، استقامت، ایستادگی و برتری ملت ایران در برابر متجاوزان است.

وی افزود: به رخ کشیدن زانو زدن امپراتور روم در برابر پادشاه ایران در کنار ۱۳ نماد قدرت ایران، در شرایطی که در حالت توقف جنگ و یا وضعیت جنگی هستیم، یک عبادت بزرگ است. دشمنان تلاش می‌کنند ظرفیت‌های بزرگ را کوچک بشمارند و مردم را ناامید کنند و باید تا آنجا که قادر هستیم اخبار امیدآفرین به مردم بدهیم؛ البته کسانی هستند که دچار جهل مرکب بوده و فکر می‌کنند بیشتر از مقام معظم رهبری می‌فهمند.

سروری با بیان اینکه تلاش برخی بر این است که توجه به نقاط قوت را به سمت نقاط ضعف ببرند، یادآور شد: امیدواریم خداوند این افراد را هم هدایت کند.

وی همچنین ضمن تقدیر از پلیس راهور تهران بزرگ برای توقیف خودرو‌های آلاینده، تصریح کرد: ۶ هزار و ۶۰۰ خودرو با آلایندگی بالا جریمه و توقیف شدند و با پرداخت جریمه و رفع آلایندگی، خودرو‌ها ترخیص شدند. حتماً باید انجام به تعهدات از سوی رانندگان مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین باید توقیف خودرو‌های آلاینده تداوم یابد. مدیریت آب نیازمند اقدام ترکیبی و چندجانبه است

همچنین رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: مدیریت آب نیازمند اقدام ترکیبی و چندجانبه است و باید به صورت راهبردی دنبال شود.

مهدی عباسی تصریح کرد: اصلاح و ارتقاء فرهنگ مصرف آب، توسعه زیرساخت‌های توزیع آب، بهینه سازی مصرف آب به ویژه در اراضی کشاورزی و استفاده فراگیر از فرصت بازچرخانی آب در سطح شهر از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران افزود: با توجه به شرایط بحرانی آب، ما باید در این زمینه فراتر از وظیفه عمل کنیم. تمام این اقدامات در گرو عنایت الهی و بارش باران است.